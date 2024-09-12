Украинские пограничники взяли в плен двух штурмовиков армии РФ

Российские пленные в Украине. Иллюстративное фото: Юрий Бутусов

Пограничники подразделения "Помста" взяли в плен двух оккупантов, которые подняли белый флаг и заявили, что "это не их война". Оба были штурмовиками в 15 гвардейском мотострелковом полку и пробыли около месяца на территории Украины.

Об этом сообщила Госпогранслужба в четверг, 12 сентября, и показала соответствующее видео.

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В ГПСУ рассказали, что оба пленных оккупанта были штурмовиками в 15 гвардейском мотострелковом полку и пробыли около месяца на территории Украины.

Один из них родом из Макеевки Донецкой области. На момент вторжения в 2014 году он проживал в Крыму. Занимался строительством и, обманув российское Минобороны во время госзакупок, получил выбор: либо попасть в тюрьму, либо на войну.

Другого пленника мобилизовали в 2022 году во время проверки документов в поезде и отправили на учебу в Беларусь. Оттуда он сбежал, полтора года скрывался, а месяц назад его снова поймали и отправили штурмовать позиции украинских военных.

Отмечается, что пленных передали спецслужбам для формирования обменного фонда.