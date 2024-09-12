Война в Украине — пограничники уничтожили вражеский огнево-опорный пункт в Харьковской области

Вражеский огнево-опорный пункт. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают ликвидировать оккупантов и их технику. В частности, пограничники бригады "Гарт" нанесли удары артиллерией по оккупантам на Волчанском направлении.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в четверг, 12 сентября.

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На Волчанском направлении враг активно разворачивает свои позиции в лесных массивах. Однако его активность не остается незамеченной для пограничников бригады "Гарт", которые в составе Сил обороны Украины ведут борьбу за наше государство в Харьковской области. Недавно артиллерийское подразделение бригады нанесло сокрушительный удар по позициям российско-оккупационных войск.

"Во взаимодействии с аэроразведчиками они на днях уничтожили огневой опорный пункт противника, места укрытия его живой силы, самую живую силу и склады с боекомплектами", — говорится в сообщении.