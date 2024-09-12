Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Пограничники показали кадры уничтожения вражеского огнево-опорного пункта arrow

Пограничники показали кадры уничтожения вражеского огнево-опорного пункта

12 сентября 2024 21:11
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Война в Украине — пограничники уничтожили вражеский огнево-опорный пункт в Харьковской области
Вражеский огнево-опорный пункт. Фото: скриншот
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Украинские военные продолжают ликвидировать оккупантов и их технику. В частности, пограничники бригады "Гарт" нанесли удары артиллерией по оккупантам на Волчанском направлении.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в четверг, 12 сентября.

Читайте также:

Уничтожение оккупантов

На Волчанском направлении враг активно разворачивает свои позиции в лесных массивах. Однако его активность не остается незамеченной для пограничников бригады "Гарт", которые в составе Сил обороны Украины ведут борьбу за наше государство в Харьковской области. Недавно артиллерийское подразделение бригады нанесло сокрушительный удар по позициям российско-оккупационных войск.

"Во взаимодействии с аэроразведчиками они на днях уничтожили огневой опорный пункт противника, места укрытия его живой силы, самую живую силу и склады с боекомплектами", — говорится в сообщении.

Также важные новости дня по теме:

Украина пограничники Харьковская область война в Украине ГПСУ потери оккупантов

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:16 Министр образования Лисовой сообщил, сколько нужно денег для обустройства укрытий в школах и вузах

22:15 В Запорожье прогремели две серии взрывов — город под вражеским ударом

22:05 Глава МИД Польши Сикорский предложил отменить выплаты украинским беженцам в Европе

21:54 В Киеве полиция выясняет обстоятельства избиения мужчины народным депутатом

21:48 В Минприроды назвали сумму ущерба, которую Россия нанесла загрязнением Сейма и Десны

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Новость с видео

21:37 Съемка работников ТЦК — за что украинцы получают восемь лет тюрьмы

21:30 Бронирование на работе — зачем в такой ситуации нужно прийти в ТЦК

21:11 Под Киевом дом загорелся после попадания молнии — местные паблики

21:11 Пограничники показали кадры уничтожения вражеского огнево-опорного пункта

20:51 МИД объявил демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина на ее территории

22:16 Министр образования Лисовой сообщил, сколько нужно денег для обустройства укрытий в школах и вузах

22:15 В Запорожье прогремели две серии взрывов — город под вражеским ударом

22:05 Глава МИД Польши Сикорский предложил отменить выплаты украинским беженцам в Европе

21:54 В Киеве полиция выясняет обстоятельства избиения мужчины народным депутатом

21:48 В Минприроды назвали сумму ущерба, которую Россия нанесла загрязнением Сейма и Десны

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Новость с видео

21:37 Съемка работников ТЦК — за что украинцы получают восемь лет тюрьмы

21:30 Бронирование на работе — зачем в такой ситуации нужно прийти в ТЦК

21:11 Под Киевом дом загорелся после попадания молнии — местные паблики

21:11 Пограничники показали кадры уничтожения вражеского огнево-опорного пункта

20:51 МИД объявил демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина на ее территории

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

Text

20:08 Депутат Киевсовета назвал ошибки, допущенные при строительстве тоннеля синей ветки метро

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си Цзиньпинем и подрыв железной дороги в России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Тонны мертвой рыбы на Десне — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

Text

15:40 Удар по Конотопу — один из раненых пытался помочь людям, но пострадал сам

Text

14:49 Депутат Киеврады сообщил детали ремонта тоннеля между "Лыбидской" и "Демеевской"

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

13:00 Тайное решение Великобритании касаемо России и мощные пакеты помощи от партнеров — эфир День.LIVE

Text

12:25 Военный психолог резко высказался о появлении языковых инспекторов в Украине

Text

11:14 Возвращение Крыма в Украину — эксперт объяснил, почему это важно для Турции

Text

08:00 Мирный план Зеленского и нападения на военных в украинских городах — эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2024
Text

22:46 Нардеп заявила, что Украина будет постепенно идти к курсу доллара по 50 гривен

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра