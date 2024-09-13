Война в Украине — какие принципы работы водителем на фронте

Пограничник Андрей с позывным "Малыш"

Пограничник рассказал о трудностях работы водителем в зоне боевых действий. Ему приходилось выполнять задачи под обстрелами и ездить на высокой скорости, чтобы не догнал FPV-дрон противника.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в пятницу, 13 сентября.

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Пограничник Андрей с позывным "Малюк", водитель пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал", рассказал о специфике работы в зоне боевых действий на Харьковщине.

"У меня были непосредственно задачи вывезти на позиции или забрать военных. Раненых также отвозил, были и двухсотые. Ехали как-то на позиции, то и под обстрелы попадали, приходилось и пешком передвигаться, адреналин зашкаливал", — заметил военный.

По его словам, выезды обычно проводились ночью, но сначала не было приборов ночного видения (ПНВ), то приходилось пользоваться фонариком, чтобы добраться незамеченным.

Андрей отметил, что во время активности FPV-дронов противника приходилось ехать очень быстро, да еще и дороги разбиты от снарядов.

"Как начались активные действия FPV-дронов, были случаи, когда ехали более 130 км/ч, потому что при скорости 120 км/ч могут догнать", — подчеркнул водитель.

Он добавил, что на войне себя можно показать в любой сфере. Рассказал, как приходили ребята, которые боялись идти воевать, то им давали другие задачи, например ремонтировать транспорт.