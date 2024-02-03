Активність авіації РФ та ударні БпЛА над Україною зараз 3 лютого — повітряна тривога триває

Активність авіації РФ та ударні БпЛА над Україною — повітряна тривога
3 лютого 2024 02:03
оновлено: 02:11
Запуск ракети в нічне небо. Фото: Українська правда
Повітряна тривога в Україні 3 лютого продовжується. Окрім небезпеки ударних БпЛА, є загроза авіаційного ураження. Також українців попереджають про нові "шахеди" курсом на Дніпропетровську область.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.
Читайте також:
Повітряна тривога триває зараз 3 лютого
За даними українських захисників, активізувалась тактична авіація РФ на сході. таким чином для українців є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Також військові попереджають про нові "шахеди" в бік Дніпропетровської області. Під прицілом — Кривий Ріг.
Наразі в Україні оголошено повітряну тривогу в таких областях:
- Харківській,
- Донецькій,
- Дніпропетровській,
- Херсонській.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!