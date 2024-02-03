Активність авіації РФ та ударні БпЛА над Україною зараз 3 лютого — повітряна тривога триває

Запуск ракети в нічне небо. Фото: Українська правда

Повітряна тривога в Україні 3 лютого продовжується. Окрім небезпеки ударних БпЛА, є загроза авіаційного ураження. Також українців попереджають про нові "шахеди" курсом на Дніпропетровську область.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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За даними українських захисників, активізувалась тактична авіація РФ на сході. таким чином для українців є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також військові попереджають про нові "шахеди" в бік Дніпропетровської області. Під прицілом — Кривий Ріг.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі в Україні оголошено повітряну тривогу в таких областях:

Харківській,

Донецькій,

Дніпропетровській,

Херсонській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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