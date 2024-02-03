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Активність авіації РФ та ударні БпЛА над Україною — повітряна тривога

3 лютого 2024 02:03
оновлено: 02:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Активність авіації РФ та ударні БпЛА над Україною зараз 3 лютого — повітряна тривога триває
Запуск ракети в нічне небо. Фото: Українська правда
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні 3 лютого продовжується. Окрім небезпеки ударних БпЛА, є загроза авіаційного ураження. Також українців попереджають про нові "шахеди" курсом на Дніпропетровську область. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Повітряна тривога триває зараз 3 лютого

За даними українських захисників, активізувалась тактична авіація РФ на сході. таким чином для українців є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також військові попереджають про нові "шахеди" в бік Дніпропетровської області. Під прицілом — Кривий Ріг.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі в Україні оголошено повітряну тривогу в таких областях:

  • Харківській,
  • Донецькій,
  • Дніпропетровській,
  • Херсонській. 
Мапа повітряної тривоги в Україні 3 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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