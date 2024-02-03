Активность авиации РФ и ударные БпЛА над Украиной - воздушная тревога

Запуск ракеты в ночное небо. Фото: Украинская правда

Воздушная тревога в Украине продолжается 3 февраля. Кроме опасности ударных БПЛА, есть угроза авиационного поражения. Также украинцев предупреждают о новых "шахедах" купрсом в Днепропетровскую область.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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По данным украинских защитников, активизировалась тактическая авиация РФ на востоке. таким образом, для украинцев есть угроза применения авиационных средств поражения.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также военные предупреждают о новых "шахедах" в сторону Днепропетровской области. Под прицелом – Кривой Рог.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В Украине объявлена воздушная тревога в следующих областях:

Харьковской,

Донецкой,

Днепропетровской,

Херсонской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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