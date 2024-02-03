Активность авиации РФ и ударные БпЛА над Украиной - воздушная тревога
3 февраля 2024 02:03
обновлено: 02:09
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: Украинская правда
Воздушная тревога в Украине продолжается 3 февраля. Кроме опасности ударных БПЛА, есть угроза авиационного поражения. Также украинцев предупреждают о новых "шахедах" купрсом в Днепропетровскую область.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.
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По данным украинских защитников, активизировалась тактическая авиация РФ на востоке. таким образом, для украинцев есть угроза применения авиационных средств поражения.
Также военные предупреждают о новых "шахедах" в сторону Днепропетровской области. Под прицелом – Кривой Рог.
В Украине объявлена воздушная тревога в следующих областях:
- Харьковской,
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Херсонской.
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