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Активность авиации РФ и ударные БпЛА над Украиной - воздушная тревога

3 февраля 2024 02:03
обновлено: 02:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Активность авиации РФ и ударные БпЛА над Украиной - воздушная тревога
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: Украинская правда
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине продолжается 3 февраля. Кроме опасности ударных БПЛА, есть угроза авиационного поражения. Также украинцев предупреждают о новых "шахедах" купрсом в Днепропетровскую область.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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По данным украинских защитников, активизировалась тактическая авиация РФ на востоке. таким образом, для украинцев есть угроза применения авиационных средств поражения.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также военные предупреждают о новых "шахедах" в сторону Днепропетровской области. Под прицелом – Кривой Рог.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В Украине объявлена воздушная тревога в следующих областях:

  • Харьковской,
  • Донецкой,
  • Днепропетровской,
  • Херсонской.
Карта воздушной тревоги в Украине 3 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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