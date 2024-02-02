У Кривому Розі атака ворога знеструмила шахти — під землею застрягли 100 шахтарів
Вночі російські загарбники атакували Криворізький район Дніпропетровської області безпілотними літальними апаратами. Українські захисники збили три "шахеди".
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під землею перебувають шахтарі
Ворожа атака призвела до знеструмлення більш ніж 40 тисяч користувачів. Зокрема, двох шахт. Внаслідок цього під землею опинилися понад 100 робітників. В ОВА повідомили, що частину з них вже підняли на поверхню.
"По Нікопольщині агресор гатив з артилерії. Цілив по Марганцю та Мирівській громаді. Люди неушкоджені", — говориться у повідомленні.
При цьому, згідно з уточненою інформацією, через вчорашню атаку на Покровську сільську громаду постраждав 37-річний чоловік. У нього осколкові поранення та перелом. Лікарі госпіталізували потерпілого в стані середньої тяжкості.
Раніше ми повідомляли, що Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками — що відбулося в ніч проти 2 лютого. Удар прийшовся на частину південних та центральних областей. Таким чином мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області заишилися без електрики.
Нагадаємо, що вночі 2 лютого близько 3:00 в Кривому Розі лунали вибухи. Місто перебувало під атакою ворожих безпілотників. Також в кількох районах виявили проблеми з електропостачанням.
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