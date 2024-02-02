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У Кривому Розі атака ворога знеструмила шахти — під землею застрягли 100 шахтарів

2 лютого 2024 08:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Кривому Розі атака ворога знеструмила шахти — під землею застрягли 100 шахтарів
Наслідки російської атаки в Дніпропетровській області. Фото ілюстративне: Сергій Лисак
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Вночі російські загарбники атакували Криворізький район Дніпропетровської області безпілотними літальними апаратами. Українські захисники збили три "шахеди".

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Під землею перебувають шахтарі

Ворожа атака призвела до знеструмлення більш ніж 40 тисяч користувачів. Зокрема, двох шахт. Внаслідок цього під землею опинилися понад 100 робітників. В ОВА повідомили, що частину з них вже підняли на поверхню. 

"По Нікопольщині агресор гатив з артилерії. Цілив по Марганцю та Мирівській громаді. Люди неушкоджені", — говориться у повідомленні.

При цьому, згідно з уточненою інформацією, через вчорашню атаку на Покровську сільську громаду постраждав 37-річний чоловік. У нього осколкові поранення та перелом. Лікарі госпіталізували потерпілого в стані середньої тяжкості.

Раніше ми повідомляли, що Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками — що відбулося в ніч проти 2 лютого. Удар прийшовся на частину південних та центральних областей. Таким чином мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області заишилися без електрики.

Нагадаємо, що вночі 2 лютого близько 3:00 в Кривому Розі лунали вибухи. Місто перебувало під атакою ворожих безпілотників. Також в кількох районах виявили проблеми з електропостачанням.

війна
Україна
шахта
Дніпропетровська область
шахтарі

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