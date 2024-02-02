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В Кривом Роге атака врага обесточила шахты — под землей застряли 100 шахтеров

2 февраля 2024 08:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Кривом Роге атака врага обесточила шахты — под землей застряли 100 шахтеров
Последствия атаки в Днепропетровской области. Фото иллюстративное: Сергей Лысак
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Ночью российские захватчики атаковали Криворожский район Днепропетровской области беспилотными летательными аппаратами. Украинские защитники сбили три "шахеда".

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Последствия вражеской атаки. Фото: скриншот

Под землей находятся шахтеры

Вражеская атака привела к обесточению более 40 тысяч пользователей. В частности, двух шахт. В результате под землей оказались более 100 рабочих. В ОВА сообщили, что часть из них уже подняли на поверхность.

"По Никопольщине агрессор бил из артиллерии. Целил по Марганцу и Мировской громаде. Люди невредимы", — говорится в сообщении.

При этом, согласно уточненной информации, из-за вчерашней атаки на Покровскую сельскую громаду пострадал 37-летний мужчина. У него осколочные ранения и перелом. Врачи госпитализировали потерпевшего в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщали, что Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками — что произошло в ночь на 2 февраля. Удар пришелся на часть южных и центральных областей. Таким образом жители Кривого Рога Днепропетровской области остались без электроэнергии.

Напомним, что ночью 2 февраля около 3:00 в Кривом Роге раздавались взрывы. Город находился под атакой вражеских беспилотников. Также в нескольких районах обнаружили проблемы с электроснабжением.

война
Украина
шахта
Днепропетровская область
шахтеры

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