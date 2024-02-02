В Кривом Роге атака врага обесточила шахты — под землей застряли 100 шахтеров
Ночью российские захватчики атаковали Криворожский район Днепропетровской области беспилотными летательными аппаратами. Украинские защитники сбили три "шахеда".
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Под землей находятся шахтеры
Вражеская атака привела к обесточению более 40 тысяч пользователей. В частности, двух шахт. В результате под землей оказались более 100 рабочих. В ОВА сообщили, что часть из них уже подняли на поверхность.
"По Никопольщине агрессор бил из артиллерии. Целил по Марганцу и Мировской громаде. Люди невредимы", — говорится в сообщении.
При этом, согласно уточненной информации, из-за вчерашней атаки на Покровскую сельскую громаду пострадал 37-летний мужчина. У него осколочные ранения и перелом. Врачи госпитализировали потерпевшего в состоянии средней тяжести.
Ранее мы сообщали, что Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками — что произошло в ночь на 2 февраля. Удар пришелся на часть южных и центральных областей. Таким образом жители Кривого Рога Днепропетровской области остались без электроэнергии.
Напомним, что ночью 2 февраля около 3:00 в Кривом Роге раздавались взрывы. Город находился под атакой вражеских беспилотников. Также в нескольких районах обнаружили проблемы с электроснабжением.
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