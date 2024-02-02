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У Кривому Розі внаслідок атаки РФ частина мешканців без світла — що каже Укренерго

2 лютого 2024 06:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Кривому Розі внаслідок атаки РФ частина мешканців без світла — що каже Укренерго
Хлопчик біля вікна з лампою у вигляді місяця. Фото: osvitoria.media
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками — що відбулося в ніч проти 2 лютого. Удар прийшовся на частину південних та центральних областей. Таким чином мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області лишилисс без електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

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Що відомо про знеструмлення в Кривому Розі

"На жаль, є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго". У місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі", — йдеться в повідомленні. 

Крім того, в Укренерго зазначили, що наразі їхні експерти, а також фахівці ДСНС оглядають обладнання. 

"Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу після закінчення огляду", — додали в компанії.

Наслідки атаки РФ на Україну 2 лютого від Укренерго
Наслідки атаки РФ на Україну 2 лютого. Фото: Укренерго

Що відомо про атаку РФ в ніч проти 2 лютого

Нагадаємо, що вночі 2 лютого близько 3:00 в Кривому Розі лунали вибухи. Місто перебувало під атакою ворожих безпілотників. Також в кількох районах виявили проблеми з електропостачанням.

Також ми повідомляли, що вибухи чули мешканці Кропивницького Кіровоградської області. В місцевій ОВА запевнили, що, попри масову атаку РФ, всі цілі відпрацювала ППО.

Додамо, що вночі повітряна тривога продовжувалась близько п'яти з половиною годин. Небезпека охопила сім областей, зокрема йдеться про Донецьку, Кіровоградську, Дніпропетровську та інші. Була загроза ударних безпілотників та застосування авіаційних засобів ураження.

Кривий Ріг
електроенергія
безпілотники
Україна
Дніпропетровська область
обстріли
Укренерго
Росія
світло
атака

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