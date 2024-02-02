У Кривому Розі внаслідок атаки РФ частина мешканців без світла — що каже Укренерго

Хлопчик біля вікна з лампою у вигляді місяця. Фото: osvitoria.media

Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками — що відбулося в ніч проти 2 лютого. Удар прийшовся на частину південних та центральних областей. Таким чином мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області лишилисс без електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

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Що відомо про знеструмлення в Кривому Розі

"На жаль, є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго". У місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі", — йдеться в повідомленні.

Крім того, в Укренерго зазначили, що наразі їхні експерти, а також фахівці ДСНС оглядають обладнання.

"Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу після закінчення огляду", — додали в компанії.

Наслідки атаки РФ на Україну 2 лютого. Фото: Укренерго

Що відомо про атаку РФ в ніч проти 2 лютого

Нагадаємо, що вночі 2 лютого близько 3:00 в Кривому Розі лунали вибухи. Місто перебувало під атакою ворожих безпілотників. Також в кількох районах виявили проблеми з електропостачанням.

Також ми повідомляли, що вибухи чули мешканці Кропивницького Кіровоградської області. В місцевій ОВА запевнили, що, попри масову атаку РФ, всі цілі відпрацювала ППО.

Додамо, що вночі повітряна тривога продовжувалась близько п'яти з половиною годин. Небезпека охопила сім областей, зокрема йдеться про Донецьку, Кіровоградську, Дніпропетровську та інші. Була загроза ударних безпілотників та застосування авіаційних засобів ураження.