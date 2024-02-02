У Кривому Розі внаслідок атаки РФ частина мешканців без світла — що каже Укренерго
Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками — що відбулося в ніч проти 2 лютого. Удар прийшовся на частину південних та центральних областей. Таким чином мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області лишилисс без електроенергії.
Про це повідомляє Укренерго.
Що відомо про знеструмлення в Кривому Розі
"На жаль, є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго". У місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі", — йдеться в повідомленні.
Крім того, в Укренерго зазначили, що наразі їхні експерти, а також фахівці ДСНС оглядають обладнання.
"Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу після закінчення огляду", — додали в компанії.
Що відомо про атаку РФ в ніч проти 2 лютого
Нагадаємо, що вночі 2 лютого близько 3:00 в Кривому Розі лунали вибухи. Місто перебувало під атакою ворожих безпілотників. Також в кількох районах виявили проблеми з електропостачанням.
Також ми повідомляли, що вибухи чули мешканці Кропивницького Кіровоградської області. В місцевій ОВА запевнили, що, попри масову атаку РФ, всі цілі відпрацювала ППО.
Додамо, що вночі повітряна тривога продовжувалась близько п'яти з половиною годин. Небезпека охопила сім областей, зокрема йдеться про Донецьку, Кіровоградську, Дніпропетровську та інші. Була загроза ударних безпілотників та застосування авіаційних засобів ураження.
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