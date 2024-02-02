В Кривом Роге в результате атаки РФ часть жителей без света — что говорит Укрэнерго

Мальчик возле окна с лампой в виде луны. Фото: osvitoria.media

Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, что произошло в ночь на 2 февраля. Удар пришелся на часть южных и центральных областей. Таким образом, жители Кривого Рога Днепропетровской области остались без электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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Что известно об обесточивании в Кривом Роге

"К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". В городе Кривой Рог обесточены бытовые и промышленные потребители", — говорится в сообщении.

Также в Укрэнерго отметили, что их эксперты, а также специалисты ГСЧС осматривают оборудование.

"Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после окончания осмотра", — добавили в компании.

Последствия атаки РФ в Украину 2 февраля. Фото: Укрэнерго

Что известно об атаке РФ в ночь на 2 февраля

Напомним, что ночью 2 февраля около 3:00 в Кривом Роге раздавались взрывы. Город находился под атакой вражеских беспилотников. Также в нескольких районах обнаружили проблемы с электроснабжением.

Также мы сообщали, что взрывы слышали жители Кропивницкого Кировоградской области. В местной ОВА заверили, что, несмотря на массовую атаку РФ, все цели отработала ПВО.

Добавим, что ночью воздушная тревога продолжалась около пяти с половиной часов. Опасность охватила семь областей, в частности, речь идет о Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и других. Была угроза ударных беспилотников и применение авиационных средств поражения.