Повітряна тривога ввечері 7 вересня — які регіони під загрозою авіаційного удару

Авіація РФ у небі. Фото ілюстративне: mil.in.ua

Повітряну тривогу в Україні зараз, пізно ввечері в суботу, 7 вересня, оголосили в десятьох областях. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька, Миколаївська, Запорізька та Херсонська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомили про активність тактичної авіації ворога.

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Чому оголосили повітряну тривогу пізно ввечері 7 вересня

О 22:43 військові попередили про ракетну небезпеку для Кіровоградської та Запорізької областей, а о 22:44 — про пуски КАБ у Сумській області. О 22:52 стало відомо про загрозу застосування авіаційних засобів ураження через активність ворожої тактичної авіації на східному та південному напрямках.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: О 22:55 дали відбій повітряної тривоги в Чернігівській області, а о 23:05 Повітряні Сили ЗС України повідомили про швидкісну ціль у напрямку Павлограда.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" уточнив, що на місто летить керована авіаційна ракета.