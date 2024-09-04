Що відомо про виліт бомбардувальників Ту-95МС уночі 4 вересня

Бомбардувальник Ту-95МС у небі. Фото ілюстративне: defence-ua.com

Уночі в середу, 4 вересня, російські окупанти підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Станом на 01:52 зафіксовано активність п'ятьох ворожих літаків.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

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Військові зазначили, що ворожі борти стратегічної авіації з аеродрому "Оленья" летять у південно-східному напрямку. Якщо виникне ракетна загроза та будуть пуски крилатих ракет, громадянам повідомлять про це додатково.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

За інформацією моніторингового Telegram-каналу "Николаевский Ванек", з аеродрому "Оленья" вилетіло до сімох бортів Ту-95МС. Якщо виліт бойовий, у районі Енгельса вони будуть о 03:00–03:40, а ракети опиняться в повітряному просторі України близько 03:30 –04:20. До району Каспійського моря ворожі літаки, скоріш за все, долетять о 04:00–04:30. Якщо пуски будуть звідти, ракети дістануться України до 05:00–05:30.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

"Час дуже приблизний, з великою похибкою. За бортами продовжуємо стежити вночі. Точна кількість буде відома ближче до 03:00", — зазначає "Николаевский Ванек".