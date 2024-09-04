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Вражеские бомбардировщики Ту-95МС совершили вылет — что известно об угрозе

4 сентября 2024 02:00
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Что известно о вылете бомбардировщиков Ту-95МС ночью 4 сентября
Бомбардировщик Ту-95МС в небе. Фото иллюстративное: defence-ua.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Ночью в среду, 4 сентября, российские оккупанты подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС. По состоянию на 01:52 зафиксирована активность пяти вражеских самолетов .

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

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Военные отметили, что вражеские борта стратегической авиации с аэродрома "Оленья" летят в юго-восточном направлении. Если возникнет ракетная угроза и будут пуски крылатых ракет, гражданам сообщат об этом дополнительно.

Взлет бортов Ту-95МС ночью 4 сентября
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

По информации мониторингового Telegram-канала "Николаевский Ванек" , из аэродрома "Оленья" вылетело до семи бортов Ту-95МС. Если вылет боевой, в районе Энгельса они будут в 03:00–03:40, а ракеты окажутся в воздушном пространстве Украины около 03:30–04:20. В район Каспийского моря вражеские самолеты, скорее всего, долетят в 04:00–04:30. Если пуски будут оттуда, ракеты достигнут Украины до 05:00–05:30.

Взлет бомбардировщиков Ту-95МС ночью 4 сентября
Скриншот сообщения Telegram-канала "Николаевский Ванек"

"Время очень приблизительное, с большой погрешностью. За бортами продолжаем следить ночью. Точное количество будет известно ближе к 03:00", — отмечает "Николаевский Ванек".

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