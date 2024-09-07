Воздушная тревога вечером 7 сентября — какие регионы под угрозой авиационного удара

Воздушная тревога

Воздушную тревогу в Украине сейчас, поздно вечером в субботу, 7 сентября, объявили в десяти областях. Красные на карте воздушных тревог Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая, Николаевская, Запорожская и Херсонская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об активности тактической авиации врага.

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