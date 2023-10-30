Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 30.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 30 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 30 жовтня.

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DeepState

Станом на понеділок, 30 жовтня, тривають бойові дії на Сватівському, Бахмутському, Мар'їнському, Запорізькому та Таврійському напрямках.

Зокрема, на Авдіївському відтинку окупанти атакують Авдіївку біля Спартака та Кам'янки. Також росіяни тиснуть в бік Сєверного та Тоненького, ЗСУ відбивають атаки.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Загарбникам вдалося вибити українських військових з кар'єру біля Водяного

"Тактичної цінності він (населений пункт Водяне. — Ред.) не мав, бо з нього спостерігається лише південні вже окуповані ділянки. В такому положенні, якому він був останні місяці, взагалі викликає подив, як його вдавалося утримувати. В контексті оборонної операції, бігти повертати кар'єр не буде чимось правильним", — йдеться у зведенні DeepState.

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Продовжується протистояння на всіх напрямках передової станом на сьогодні, 30 жовтня. ЗСУ міцно стоять на обороні рідної землі, відбиваючи атаки противника та проводячи штурмові операції.

Авіаційних обстрілів РФ зазнали Серебрянське лісництво та Білогорівка на Лиманському напрямку, Синьківка та Новоосинове на Куп'янському напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Атакували авіацією росіяни Кліщіївку на Бахмутському напрямку. На Авдіївському напрямку завдали авіаударів по Новобахмутівці та Авдіївці.

Також окупанти обстріляли за допомогою авіації Золоту Ниву та Старомайорське на Бердянському напрямку. Ворог атакував Роботине й Новоданилівку на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 30.10.2023 українські військові продовжують наступати поблизу Бахмута та мають успіхи. ЗСУ просунулися на схід від залізничної лінії на південь від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Російські війська станом на сьогодні, 30 жовтня, зосередили значну частину своєї бойової сили навколо Авдіївки.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун заявив, що Росія зараз має 40 тис. особового складу на Авдіївському напрямку та перекидає туди додаткові сили.

Карта бойових дій в Донецькій області від ISW. Фото: інфографіка ISW

Російські окупанти атакували на захід і південний захід від Донецька та незначно просунулися на південь від Красногорівки (безпосередньо на захід від міста Донецьк).

У Генштабі повідомили, що українські сили відбили російські атаки поблизу Мар’їнки (безпосередньо на захід від Донецька) та Новомихайлівки (20 км на південний захід від Донецька).

Карта бойових дій в Донецькій області від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 30 жовтня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 30 жовтня 2023 року.

Український захисник обстрілює позиції ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу відбулось близько 60 бойових зіткнень. ЗСУ успішно відбили атаки російських окупантів на таких напрямках передової:

на Куп’янському — сім атак в районах Синьківки та Іванівки Харківської області;

— сім атак в районах Синьківки та Іванівки Харківської області; на Лиманському — південно-східніше Тернів Донецької області;

— південно-східніше Тернів Донецької області; на Бахмутському — біля Андріївки. Своєю чергою, ЗСУ продовжують контрнаступальні дії південніше Бахмута;

Військова техніка Збройних сил України. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдіївському — понад 10 атак поблизу Новокалинового, Авдіївки, Опитного, Первомайського Донецької області;

— понад 10 атак поблизу Новокалинового, Авдіївки, Опитного, Первомайського Донецької області; на Мар’їнському — 20 атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;

— 20 атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області; на Шахтарському — південніше Вугледара Донецької області;

— південніше Вугледара Донецької області; на Запорізькому — п'ять атак в районі Роботиного Запорізької області.

"Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — додали в Генштабі.

Українські бійці зі зброєю. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що 29 жовтня міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з командувачем ОСУВ "Північ" генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим. Вони, зокрема, обговорили обороноздатність країни на північному напрямі.