Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 30.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 30 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 30 октября.

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DeepState

По состоянию на понедельник, 30 октября, продолжаются боевые действия на Сватовском, Бахмутском, Марьинском, Запорожском и Таврическом направлениях.

В частности, на Авдеевском отрезке оккупанты атакуют Авдеевку возле Спартака и Каменки. Также россияне давят в сторону Северного и Тоненького, ВСУ отбивают атаки.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Захватчикам удалось выбить украинских военных с карьера возле Водяного

"Тактической ценности он (населенный пункт Водяное. — Ред.) не имел, потому что из него наблюдается только южные уже оккупированные участки. В таком положении, каком он был последние месяцы, вообще вызывает удивление, как его удавалось удерживать. В контексте оборонной операции, бежать возвращать карьер не будет чем-то правильным", — говорится в своде DeepState.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Продолжается противостояние по всем направлениям передовой по состоянию на сегодня, 30 октября. ВСУ крепко стоят на обороне родной земли, отражая атаки противника и проводя штурмовые операции.

Авиационным обстрелам РФ подверглись Серебрянское лесничество и Белогоровка на Лиманском направлении, Синьковка и Новоосиново на Купянском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Атаковали авиацией россияне Клещеевку на Бахмутском направлении. На Авдеевском направлении нанесли авиаудары по Новобахмутовке и Авдеевке.

Также оккупанты обстреляли с помощью авиации Золотую Ниву и Старомайорское на Бердянском направлении. Враг атаковал Роботино и Новоданиловку на Запорожском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на 30.10.2023 украинские военные продолжают наступать близ Бахмута и преуспевают. ВСУ продвинулись к востоку от железнодорожной линии к югу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Российские войска по состоянию на сегодня, 30 октября, сосредоточили значительную часть своей боевой силы вокруг Авдеевки.

Спикер Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун заявил, что у России сейчас есть 40 тыс. личного состава на Авдеевском направлении и перебрасывает туда дополнительные силы.

Карта военных действий в Донецкой области от ISW. Фото: инфографика ISW

Российские оккупанты атаковали к западу и юго-западу от Донецка и незначительно продвинулись к югу от Красногоровки (непосредственно к западу от города Донецк).

В Генштабе сообщили, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Марьинки (непосредственно западнее Донецка) и Новомихайловки (20 км юго-западнее Донецка).

Карта военных действий в Донецкой области от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 30 октября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 30 октября 2023 года.

Украинский защитник обстреливает позиции противника. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло около 60 боевых столкновений. ВСУ успешно отразили атаки российских оккупантов на таких направлениях передовой:

на Купянском — семь атак в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области;

— семь атак в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области; на Лиманском — юго-восточнее Тернов Донецкой области;

— юго-восточнее Тернов Донецкой области; на Бахмутском — возле Андреевки. В свою очередь, ВСУ продолжают контрнаступательные действия южнее Бахмута;

Военная техника Вооруженных Сил Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдеевском — более 10 атак вблизи Новокалинового, Авдеевки, Опытного, Первомайского Донецкой области;

— более 10 атак вблизи Новокалинового, Авдеевки, Опытного, Первомайского Донецкой области; на Марьинском — 20 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

— 20 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области; на Шахтерском — южнее Угледара Донецкой области;

— южнее Угледара Донецкой области; на Запорожском — пять атак в районе Роботино Запорожской области.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — добавили в Генштабе.

Украинские бойцы с оружием. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что 29 октября министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с командующим ОСУВ "Север" генерал-лейтенантом Сергеем Наевым. Они, в частности, обсудили обороноспособность страны в северном направлении.