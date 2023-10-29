Умєров обговорив з Наєвим обороноздатність України на півночі
У неділю, 29 жовтня, міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з командувачем ОСУВ "Північ" генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим. Вони, зокрема, обговорили обороноздатність країни на північному напрямі.
Про це повідомив Рустем Умєров.
Зустріч Умєрова і Наєва
"Зустрівся з командувачем ОСУВ "Північ" генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим. Обговорили обороноздатність України на північному напрямі та вдовж кордонів, готовність дати відсіч та протистояти атакам ворогів", — йдеться у повідомленні.
Окрім цього, сторони обговорили про те, як протидіяти російських дронам на цьому напрямку.
Нагадаємо, днями міністр оборони України Рустем Умєров та голова Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили майбутню зустріч у форматі "Рамштайн".
До слова, пезидент України Володимир Зеленський показав влучну роботу українських військових на фронті. Цього разу він показав ефективність роботи дронів.
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