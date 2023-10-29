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Умєров обговорив з Наєвим обороноздатність України на півночі

29 жовтня 2023 19:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Умєров обговорив з Наєвим обороноздатність України на півночі
Міністр оборони України Рустем Умєров та генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: Рустем Умєров\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У неділю, 29 жовтня, міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з командувачем ОСУВ "Північ" генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим. Вони, зокрема, обговорили обороноздатність країни на північному напрямі. 

Про це повідомив Рустем Умєров. 

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Зустріч Умєрова і Наєва

"Зустрівся з командувачем ОСУВ "Північ" генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим. Обговорили обороноздатність України на північному напрямі та вдовж кордонів, готовність дати відсіч та протистояти атакам ворогів", — йдеться у повідомленні. 

Окрім цього, сторони обговорили про те, як протидіяти російських дронам на цьому напрямку. 

Зустріч Умєрова та Наєва
Інформація про зустріч. Фото: скриншот

Нагадаємо, днями міністр оборони України Рустем Умєров та голова Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили майбутню зустріч у форматі "Рамштайн".

До слова, пезидент України Володимир Зеленський показав влучну роботу українських військових на фронті. Цього разу він показав ефективність роботи дронів

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