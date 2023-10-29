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Умеров обсудил с Наевым обороноспособность Украины на севере

29 октября 2023 19:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Умеров обсудил с Наевым обороноспособность Украины на севере
Министр обороны Украины Рустем Умеров и генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: Рустем Умеров\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В воскресенье, 29 октября, министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с командующим ОСУВ "Север" генерал-лейтенантом Сергеем Наевым. Они, в частности, обсудили обороноспособность страны на северном направлении.

Об этом сообщил Рустем Умеров.

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Встреча Умерова и Наева

"Встретился с командующим ОСУВ "Север" генерал-лейтенантом Сергеем Наевым. Обсудили обороноспособность Украины на северном направлении и вдоль границ, готовность дать отпор и противостоять атакам врагов", — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили о том, как противодействовать российским дронам на этом направлении.

Встреча Умерова и Наева
Информация о встрече. Фото: скриншот

Напомним, на днях министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Они обсудили предстоящую встречу в формате "Рамштайн".

К слову, президент Украины Владимир Зеленский показал точную работу украинских военных на фронте. На этот раз он показал эффективность работы дронов.

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