Умеров обсудил с Наевым обороноспособность Украины на севере

Министр обороны Украины Рустем Умеров и генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: Рустем Умеров\Facebook

В воскресенье, 29 октября, министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с командующим ОСУВ "Север" генерал-лейтенантом Сергеем Наевым. Они, в частности, обсудили обороноспособность страны на северном направлении.

Об этом сообщил Рустем Умеров.

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"Встретился с командующим ОСУВ "Север" генерал-лейтенантом Сергеем Наевым. Обсудили обороноспособность Украины на северном направлении и вдоль границ, готовность дать отпор и противостоять атакам врагов", — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили о том, как противодействовать российским дронам на этом направлении.

Информация о встрече. Фото: скриншот

Напомним, на днях министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Они обсудили предстоящую встречу в формате "Рамштайн".

К слову, президент Украины Владимир Зеленский показал точную работу украинских военных на фронте. На этот раз он показал эффективность работы дронов.