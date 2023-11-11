Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 11.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 11 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 11 листопада.

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DeepState

Станом на 11.11.2023 немає оновлених даних за картами DeepState. Ми оприлюднимо інформацію одразу, як вона з'явиться, а поки що нагадаємо головні події за 10 листопада.

Так, станом на 10.11.2023 є просування ЗСУ на Запорізькому напрямку. Відомо про успіхи Сил оборони біля Вербового.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на суботу, 11 листопада, провели 59 бойових зіткнень із російськими окупантами поблизу:

Синьківки, північно-східної Петропавлівки, Іванівки на Куп'янському напрямку;

Стельмахівки, Новоєгорівки та Серебрянського лісництва на Сватівському напрямку;

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку;

на схід до Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, на південь до Тоненького на Авдіївському напрямку;

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку;

біля Старомайорського на Бердянському напрямку;

Роботиного на Запорізькому напрямку.

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські військові станом на сьогодні, 11 листопада, продовжили наступати на південному фланзі Бахмута та трохи просунулися на північ від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

У Генштабі розповіли, що ЗСУ продовжують штурмові дії на Бахмутському напрямку.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

За даними російського військкора, українські захисники станом на суботу, 10 листопада, контратакували на Авдіївському напрямку та відбили деякі раніше втрачені позиції. Повідомляється про атаку на північний схід від Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки).

Карта бойових дій на Авдіївському та Мар'їнському напрямках від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 11 листопада 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 11 листопада 2023 року.

Військовий ЗСУ на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу сталось 87 бойових зіткнень. Так, ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках фронту:

на Куп’янському — вісім атак в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки та Стельмахівки;

— вісім атак в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки та Стельмахівки; на Лиманському — біля Новоєгорівки, Невського та Серебрянського лісництва;

— біля Новоєгорівки, Невського та Серебрянського лісництва; на Бахмутському — 16 атак поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки;

Військовий ЗСУ на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдіївському — 35 атак східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та Первомайського;

— 35 атак східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та Первомайського; на Мар’їнському — 18 атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки;

— 18 атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки; на Шахтарському — біля Старомайорського;

— біля Старомайорського; на Запорізькому — в районі Роботиного.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться у зведенні.

Військові ЗСУ на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів успіхи ЗСУ за місяць штурму Авдіївки росіянами.