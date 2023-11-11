Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 11.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 11 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 11 ноября.

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DeepState

По состоянию на 11.11.2023 нет обновленных данных по картам DeepState. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним главные события за 10 ноября.

Так, по состоянию на 10.11.2023 есть продвижение ВСУ на Запорожском направлении. Известно об успехах сил обороны возле Вербового.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на субботу, 11 ноября, провели 59 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:

Синьковки, северо-восточной Петропавловки, Ивановки на Купянском направлении;

Стельмаховки, Новоегоровки и Серебрянского лесничества на Сватовском направлении;

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Ивановского, Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении;

восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, к югу до Тоненького на Авдеевском направлении;

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки и Новомихайловки на Марьинском направлении;

у Старомайорского на Бердянском направлении;

Работино на Запорожском направлении.

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на сегодня, 11 ноября, продолжили наступать на южном фланге Бахмута и немного продвинулись севернее Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута).

В Генштабе рассказали, что ВСУ продолжают штурмовые действия на Бахмутском направлении.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

По данным российского военкора, украинские защитники по состоянию на субботу, 10 ноября, контратаковали на Авдеевском направлении и отбили некоторые ранее утраченные позиции. Сообщается об атаке к северо-востоку от Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки).

Карта боевых действий на Авдеевском и Марьинском направлениях от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 11 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 11 ноября 2023 года.

Военный ВСУ на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло 87 боевых столкновений. Так, ВСУ успешно отразили атаки врага на таких направлениях фронта:

на Купянском — восемь атак в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки и Стельмаховки;

— восемь атак в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки и Стельмаховки; на Лиманском — возле Новоегоровки, Невского и Серебрянского лесничества;

— возле Новоегоровки, Невского и Серебрянского лесничества; на Бахмутском — 16 атак вблизи Ивановского, Клещеевки и Андреевки;

Военный ВСУ на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдеевском — 35 атак восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского;

— 35 атак восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского; на Марьинском — 18 атак в районах Марьинки и Новомихайловки;

— 18 атак в районах Марьинки и Новомихайловки; на Шахтерском — возле Старомайорского;

— возле Старомайорского; на Запорожском — в районе Работино.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сводке.

Военные ВСУ на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал об успехах ВСУ за месяц штурма Авдеевки россиянами.