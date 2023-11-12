Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 12.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 12 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 12 листопада.

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DeepState

Станом на 12.11.2023 немає оновлених даних за картами DeepState. Ми оприлюднимо інформацію одразу, як вона з'явиться, а поки що нагадаємо головні події за 11 листопада.

Так, станом на 11.11.2023 є просування ЗСУ на Запорізькому напрямку. Відомо про успіхи Сил оборони біля Вербового.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Росіяни активізувалися по всій лінії фронту. На Куп'янському напрямку російська армія обстріляла Дворочкову, Сіньківку, Петропавлівку, Іванівку, Берестове Харківської області. Російська авіація завдала авіаударів по Кислівці, Степовій Новоселівці Харківської області.

На Бахмутському напрямку російська армія обстріляла Кліщіївку, Курдумівку, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області. Російська авіація завдала авіаудару по Курдумівці Донецької області.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Російські окупаційні війська у ніч з 10 на 11 листопада вперше за 52 дні завдали серії ракетно-безпілотних ударів по Україні, зокрема Київській області.

У Київміськадміністрації заявили, що минуло 52 дні з моменту останнього ракетного удару російських військ по Київській області.

У Генштабі розповіли, що ЗСУ продовжують штурмові дії на Бахмутському напрямку.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 11 листопада 2023 року

Актуального звіту Генштабу ЗСУ станом на зараз, 12 листопада 2023 року, немає. Ми одразу повідомимо вам оновлену інформацію.

А поки нагадаємо інформацію станом на 11 листопада.

За добу сталося 87 бойових зіткнень. Так, ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках фронту:

на Куп’янському — вісім атак в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки та Стельмахівки;

на Лиманському — біля Новоєгорівки, Невського та Серебрянського лісництва;

на Бахмутському — 16 атак поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки;

на Авдіївському — 35 атак східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та Первомайського;

— 35 атак східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та Первомайського; на Мар’їнському — 18 атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки;

— 18 атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки; на Шахтарському — біля Старомайорського;

— біля Старомайорського; на Запорізькому — в районі Роботиного.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться у зведенні.

Військові ЗСУ на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, триває 626 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують обстріли, а бійці ЗСУ — б'ють по ворогу.