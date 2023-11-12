Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 12.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 12 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 12 ноября.

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DeepState

По состоянию на 12.11.2023 года нет обновленных данных по картам DeepState. Мы обнародуем информацию сразу, как она появится, а пока напомним главные события за 11 ноября.

Так, по состоянию на 11.11.2023 г. является продвижение ВСУ на Запорожском направлении. Известно об успехах сил обороны возле Вербового.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Россияне активизировались по всей линии фронта. На Купянском направлении российская армия обстреляла Дворочкову, Синьковку, Петропавловку, Ивановку, Берестово Харьковской области. Российская авиация нанесла авиаудары по Кисловке, Степовой Новоселовке Харьковской области.

На Бахмутском направлении российская армия обстреляла Клещеевку, Курдумовку, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области. Российская авиация нанесла авиаудар по Курдумовке Донецкой области.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские оккупационные войска в ночь с 10 на 11 ноября впервые за 52 дня нанесли серию ракетно-беспилотных ударов по Украине, в частности, Киевской области.

В Киевгорадминистрации заявили, что прошло 52 дня с момента последнего ракетного удара российских войск по Киевской области.

В Генштабе рассказали, что ВСУ продолжают штурмовые действия на Бахмутском направлении.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 12 ноября 2023 года

В настоящее время актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 12 ноября 2023 года, отсутствует. Мы сразу сообщим вам обновленную информацию.

А пока напомним информацию по состоянию на 11 ноября.

За сутки произошло 87 боевых столкновений. Так, ВСУ успешно отразили атаки врага на таких направлениях фронта:

на Купянском — восемь атак в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки и Стельмаховки;

на Лиманском — возле Новоегоровки, Невского и Серебрянского лесничества;

на Бахмутском — 16 атак вблизи Ивановского, Клещеевки и Андреевки;

на Авдеевском — 35 атак восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского;

— 35 атак восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского; на Марьинском — 18 атак в районах Марьинки и Новомихайловки;

— 18 атак в районах Марьинки и Новомихайловки; на Шахтерском — возле Старомайорского;

— возле Старомайорского; на Запорожском — в районе Работино.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сводке.

Военные ВСУ на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, продолжаются 626 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы ВСУ — бьют по врагу.