Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 13.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

​ Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот ​

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 13 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 13 листопада.

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DeepState

Росіяни продовжують наступальну кампанію, проводячи постійні щоденні атаки на багатьох ділянках фронту. Паралельно з тим ворог продовжує приховану мобілізацію та нарощення своєї окупаційної армїі.

"Найближчим часом 31 десантно-штурмову бригаду РФ переформатують в 104 десантно-штурмову дивізію. Крім того, триває залучення додаткових резервів для спроб ліквідації нашого плацдарму в Кринках", — мовиться у повідомленні.

ЗСУ ведуть бої на таких напрямках:

біля Лиману Першого, Синьківки та Орлянки на Сватівському

Карта бойових дій на Вугледарському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

біля Ягідного на Бахмутському

біля Новокалинового, Степового до АКХЗ та Очеретного на Авдіївському

Карта бойових дій на Вугледарському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Бердянському

біля Роботиного та Новопрокопівки на Запорізькому

в Кринках на Таврійському.

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на суботу, 13 листопада, провели 59 бойових зіткнень із російськими окупантами поблизу:

Синківки,

Петропавлівки,

Іванівки,

Кислівки Харківської області,

Новоєгорівки Луганської області,

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншо

Дубово-Васильівки, південніше Кліщівки та Андріївки Донецької області,

Авдіївки та Північного Донецької області,

Мар'їнки та Донецької області області,

Новоданилівка та Мала Токмачка Запорізької області.

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські військові станом на сьогодні, 13 листопада, продовжили наступати на південному фланзі Бахмута та трохи просунулися на північ від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій на Авдіївському та Мар'їнському напрямках від ISW. Фото: інфографіка ISW

У Генштабі розповіли, що ЗСУ продовжують штурмові дії на Бахмутському напрямку.

Оперативна ситуація в Україні станом на 13 листопада 2023 року

Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків", — повідомили у Генштабі.

Ситуація на фронті:

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Кислівка Харківської області, де наші захисники відбили 11 атак.

На Лиманському напрямку, за підтримки авіації, противник вів безуспішні штурмові дії біля Новоєгорівки Луганської області, де наші воїни відбили

4 атаки.

На Бахмутському напрямку, за підтримки авіації, противник вів штурмові дії в районах Дубово-Василівки, східніше Кліщіївки та Андріївки Донецької області,

де українські захисники відбили близько 10 атак.

Українські військові. Фото: Генштаб

В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку.

Український захисник. Фото: Генштаб

Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Б

Безуспішними були наступальні дії противника південно-східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного Донецької області. Тут Силами оборони відбито 17 атак.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 24 атаки загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області, де українські воїни відбили 2 атаки.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Нагадаємо, у боях з російськими окупантами загинув грузинський доброволець Іраклі Курцікідзе.