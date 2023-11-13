Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 13.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

​Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 13 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 13 ноября.

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DeepState

Россияне продолжают наступательную кампанию, проводя постоянные ежедневные атаки на многих участках фронта. Параллельно с тем враг продолжает скрытую мобилизацию и наращивание своей оккупационной армии.

"В ближайшее время 31 десантно-штурмовую бригаду РФ переформатируют в 104 десантно-штурмовую дивизию. Кроме того, продолжается привлечение дополнительных резервов для попыток ликвидации нашего плацдарма в Крынках", — говорится в сообщении.

ВСУ ведут бои в следующих направлениях:

возле Лимана Первого, Синьковки и Орлянки на Сватовском;

Карта боевых действий на Угледарском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

возле Ягодного на Бахмутском;

возле Новокалинового, Степного в АКХЗ и Очеретного на Авдеевском;

Карта боевых действий на Угледарском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Бердянском;

возле Работино и Новопрокоповки на Запорожском;

в Крынках на Таврическом.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на субботу, 13 ноября, провели 59 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:

Синьковки,

Петропавловки,

Ивановки,

Кисловки Харьковской области;

Новоегоровки Луганской области;

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Liveuamap. Фото: скриншо

Дубово-Васильевки, южнее Клещеевки и Андреевки Донецкой области;

Авдеевки и Северной Донецкой области;

Марьинки Донецкой области;

Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области.

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на сегодня, 13 ноября, продолжили наступать на южном фланге Бахмута и немного продвинулись к северу от Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий на Авдеевском и Марьинском направлениях от ISW. Фото: инфографика ISW

В Генштабе рассказали, что ВСУ продолжают штурмовые действия на Бахмутском направлении.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 13 ноября 2023 года

За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. Всего враг нанес 7 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Также российские оккупанты нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в городе Харькове", — сообщили в Генштабе.

Ситуация на фронте:

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Кисловка Харьковской области, где наши защитники отбили 11 атак.

На Лиманском направлении, при поддержке авиации, противник вел безуспешные штурмовые действия у Новоегоровки Луганской области, где наши воины отбили 4 атаки.

На Бахмутском направлении, при поддержке авиации, противник вел штурмовые действия в районах Дубово-Василовки, восточнее Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где украинские защитники отразили около 10 атак.

Украинские военные. Фото: Генштаб

В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении, при поддержке авиации, оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку.

Украинский защитник. Фото: Генштаб

Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия противника юго-восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено 17 атак.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 24 атаки захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области, где украинские воины отбили 2 атаки.

В Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Напомним, в боях с российскими оккупантами погиб грузинский доброволец Иракли Курцикидзе.