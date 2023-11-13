Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 13.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где ВСУ продвинулись сегодня
Появились актуальные карты боевых действий на утро 13 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 13 ноября.
DeepState
Россияне продолжают наступательную кампанию, проводя постоянные ежедневные атаки на многих участках фронта. Параллельно с тем враг продолжает скрытую мобилизацию и наращивание своей оккупационной армии.
"В ближайшее время 31 десантно-штурмовую бригаду РФ переформатируют в 104 десантно-штурмовую дивизию. Кроме того, продолжается привлечение дополнительных резервов для попыток ликвидации нашего плацдарма в Крынках", — говорится в сообщении.
ВСУ ведут бои в следующих направлениях:
- возле Лимана Первого, Синьковки и Орлянки на Сватовском;
- возле Ягодного на Бахмутском;
- возле Новокалинового, Степного в АКХЗ и Очеретного на Авдеевском;
- Бердянском;
- возле Работино и Новопрокоповки на Запорожском;
- в Крынках на Таврическом.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные по состоянию на субботу, 13 ноября, провели 59 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:
- Синьковки,
- Петропавловки,
- Ивановки,
- Кисловки Харьковской области;
- Новоегоровки Луганской области;
- Дубово-Васильевки, южнее Клещеевки и Андреевки Донецкой области;
- Авдеевки и Северной Донецкой области;
- Марьинки Донецкой области;
- Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на сегодня, 13 ноября, продолжили наступать на южном фланге Бахмута и немного продвинулись к северу от Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута).
В Генштабе рассказали, что ВСУ продолжают штурмовые действия на Бахмутском направлении.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 13 ноября 2023 года
За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. Всего враг нанес 7 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Также российские оккупанты нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в городе Харькове", — сообщили в Генштабе.
Ситуация на фронте:
- В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.
- В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Кисловка Харьковской области, где наши защитники отбили 11 атак.
- На Лиманском направлении, при поддержке авиации, противник вел безуспешные штурмовые действия у Новоегоровки Луганской области, где наши воины отбили 4 атаки.
- На Бахмутском направлении, при поддержке авиации, противник вел штурмовые действия в районах Дубово-Василовки, восточнее Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где украинские защитники отразили около 10 атак.
- В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
- В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении, при поддержке авиации, оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку.
- Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.
- Безуспешными были наступательные действия противника юго-восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено 17 атак.
- На Марьинском направлении наши защитники отразили 24 атаки захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
- На Шахтерском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области, где украинские воины отбили 2 атаки.
- В Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
- В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
- В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
Напомним, в боях с российскими оккупантами погиб грузинский доброволец Иракли Курцикидзе.
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