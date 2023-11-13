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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где ВСУ продвинулись сегодня

13 ноября 2023 07:46
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 13.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
​Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Появились актуальные карты боевых действий на утро 13 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 13 ноября.

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DeepState

Россияне продолжают наступательную кампанию, проводя постоянные ежедневные атаки на многих участках фронта. Параллельно с тем враг продолжает скрытую мобилизацию и наращивание своей оккупационной армии.

"В ближайшее время 31 десантно-штурмовую бригаду РФ переформатируют в 104 десантно-штурмовую дивизию. Кроме того, продолжается привлечение дополнительных резервов для попыток ликвидации нашего плацдарма в Крынках", — говорится в сообщении.

ВСУ ведут бои в следующих направлениях:

  • возле Лимана Первого, Синьковки и Орлянки на Сватовском;
Карта боевых действий на Угледарском направлении от Deepstate. Фото: скриншот
  • возле Ягодного на Бахмутском;
  • возле Новокалинового, Степного в АКХЗ и Очеретного на Авдеевском;
Карта боевых действий на Угледарском направлении от Deepstate. Фото: скриншот
  • Бердянском;
  • возле Работино и Новопрокоповки на Запорожском;
  • в Крынках на Таврическом.

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на субботу, 13 ноября, провели 59 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:

  • Синьковки,
  • Петропавловки,
  • Ивановки,
  • Кисловки Харьковской области;
  • Новоегоровки Луганской области;
Карта боевых действий на Сватовском направлении от Liveuamap. Фото: скриншо
  • Дубово-Васильевки, южнее Клещеевки и Андреевки Донецкой области;
  • Авдеевки и Северной Донецкой области;
  • Марьинки Донецкой области;
  • Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области.

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на сегодня, 13 ноября, продолжили наступать на южном фланге Бахмута и немного продвинулись к северу от Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий на 12 ноября 2023 г.
Карта боевых действий на Авдеевском и Марьинском направлениях от ISW. Фото: инфографика ISW

В Генштабе рассказали, что ВСУ продолжают штурмовые действия на Бахмутском направлении.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 13 ноября 2023 года

За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. Всего враг нанес 7 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Также российские оккупанты нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в городе Харькове", — сообщили в Генштабе.

Ситуация на фронте:

  • В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.
  • В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Кисловка Харьковской области, где наши защитники отбили 11 атак.
  • На Лиманском направлении, при поддержке авиации, противник вел безуспешные штурмовые действия у Новоегоровки Луганской области, где наши воины отбили 4 атаки.
  • На Бахмутском направлении, при поддержке авиации, противник вел штурмовые действия в районах Дубово-Василовки, восточнее Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где украинские защитники отразили около 10 атак.
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Украинские военные. Фото: Генштаб
  • В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
  • В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении, при поддержке авиации, оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку.
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Украинский защитник. Фото: Генштаб
  • Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. 
  • Безуспешными были наступательные действия противника юго-восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено 17 атак.
  • На Марьинском направлении наши защитники отразили 24 атаки захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области, где украинские воины отбили 2 атаки.
  • В Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
  • В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
  • В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Напомним, в боях с российскими оккупантами погиб грузинский доброволец Иракли Курцикидзе.

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