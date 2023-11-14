Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 14.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 14 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 14 листопада.

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DeepState

Станом на 14.11.2023 українські військові продовжують штурмові дії на всіх напрямках передової. Однак відомо, що ворог незначно просунувся на Бахмутському напрямку поблизу Ягідного.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на сьогодні, 14 листопада, провели 50 бойових зіткнень із російськими окупантами поблизу:

Синьківки, Петропавлівки, Іванівки на Куп'янському напрямку;

Новоєгорівки на Сватівському напрямку;

Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку,

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Новокалинового, Авдіївки, Північного та на південь до Первомайського на Авдіївському напрямку;

Мар'їнки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку;

на південь до Золотої Ниви на Бердянському напрямку;

Роботиного на Запорізькому напрямку.

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що за даними російського військкора, ЗСУ станом на вівторок, 14 листопада, успішно контратакували та просунулися на Авдіївському напрямку.

Так, українські військові просунулися до залізничної станції біля Степового та біля ресторану "Царська охота" на південь від Авдіївки.

Карта бойових дій на Авдіївському та Мар'їнському напрямках від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 14 листопада 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 14 листопада 2023 року.

Український захисник цілить в ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За день сталось 80 бойових зіткнень. Так, ЗСУ успішно відбили атаку російських окупантів на таких напрямках фронту:

на Куп’янському — сім атак в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки;

— сім атак в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки; на Лиманському — шість атак поблизу Надії, Новоєгорівки та Торського;

— шість атак поблизу Надії, Новоєгорівки та Торського; на Бахмутському — 15 атак біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Українські захисники продовжують штурмувати позиції ворога південніше Бахмута та завдавати йому непоправних втрат у живій силі та техніці;

Українські бійці на військовій техніці. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдіївському — 18 атак південніше Новокалинового, Авдіївки, Сєверного та східніше Первомайського;

— 18 атак південніше Новокалинового, Авдіївки, Сєверного та східніше Первомайського; на Мар’їнському — 24 атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки;

— 24 атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки; на Шахтарському — південніше Золотої Ниви Донецької області;

— південніше Золотої Ниви Донецької області; на Запорізькому — чотири атаки поблизу Роботиного.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться у зведенні.

Військова техніка ЗСУ уражує ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що російські окупанти активізували наступ по всій лінії фронту. Зокрема, ворог перегруповується на Куп'янському напрямку та починає нові атаки на Бахмутському.