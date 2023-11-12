Росіяни активізували наступ — яка ситуація на Бахмутському на Куп'янському напрямках
Російські окупанти активізували наступ по всій лінії фронту. Зокрема, ворог перегруповується на Куп'янському напрямку та починає нові атаки на Бахмутському.
Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.
Що відомо про наступ росіян
Як повідомив Фітьо, росіяни мають на меті захоплення Куп'янська. Його важливість полягає в тому, що він є важливим логістичним центром для постачання боєприпасів для окупаційної армії.
"Щодо Бахмутського — обстрілів там дещо менше, але противник від оборони перейшов до активної оборони, намагається відновити позиції, які втратив", — розповів він.
Зокрема, активізація росіян на цих напрямках свідчить про те, що наступний місяць — грудень — буде нелегким для українських військових.
Як стало відомо, станом на ранок 11 листопада, на Авдіївському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Основні зіткнення відбуваються в районах населених пунктів Степове, Бердичі, Сєвєрне і Тоненьке, де російські війська активно намагаються наступати, особливо в напрямку Авдіївського коксохімічного заводу.
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