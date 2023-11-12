Росіяни активізували наступ — яка ситуація на Бахмутському на Куп'янському напрямках

Окупанти активізували наступ по всій лінії фронту. Фото: Варта 1

Російські окупанти активізували наступ по всій лінії фронту. Зокрема, ворог перегруповується на Куп'янському напрямку та починає нові атаки на Бахмутському.

Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

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Як повідомив Фітьо, росіяни мають на меті захоплення Куп'янська. Його важливість полягає в тому, що він є важливим логістичним центром для постачання боєприпасів для окупаційної армії.

"Щодо Бахмутського — обстрілів там дещо менше, але противник від оборони перейшов до активної оборони, намагається відновити позиції, які втратив", — розповів він.

Зокрема, активізація росіян на цих напрямках свідчить про те, що наступний місяць — грудень — буде нелегким для українських військових.

Як стало відомо, станом на ранок 11 листопада, на Авдіївському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Основні зіткнення відбуваються в районах населених пунктів Степове, Бердичі, Сєвєрне і Тоненьке, де російські війська активно намагаються наступати, особливо в напрямку Авдіївського коксохімічного заводу.