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Россияне активизировали наступление — какая ситуация на Бахмутском на Купянском направлениях

12 ноября 2023 01:51
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Россияне активизировали наступление — какая ситуация на Бахмутском на Купянском направлениях
Оккупанты активизировали наступление по всей линии фронта. Фото: Стража 1
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Российские оккупанты активизировали наступление по всей линии фронта. В частности, враг перегруппируется на Купянском направлении и начинает новые атаки на Бахмутском.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

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Как сообщил Фитьо, россияне преследуют цель захвата Купянска. Его важность состоит в том, что он является важным логистическим центром для снабжения боеприпасами для оккупационной армии.

"По Бахмутскому — обстрелов там несколько меньше, но противник от обороны перешел к активной обороне, пытается восстановить позиции, которые потерял ",  рассказал он.

В частности, активизация россиян по этим направлениям свидетельствует о том, что следующий месяц — декабрь — будет нелегким для украинских военных.

Как стало известно, на утро 11 ноября, на Авдеевском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Основные столкновения происходят в районах населенных пунктов Степное, Бердичи, Северное и Тоненькое, где российские войска активно пытаются наступать, особенно в направлении Авдеевского коксохимического завода.

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