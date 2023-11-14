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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где ВСУ продвинулись сегодня

14 ноября 2023 07:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 14.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 14 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 14 ноября.

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DeepState

По состоянию на 14.11.2023 украинские военные продолжают штурмовые действия по всем направлениям передовой. Однако известно, что враг незначительно продвинулся на Бахмутском направлении вблизи Ягодного.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на сегодня, 14 ноября, провели 50 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:

  • Синьковки, Петропавловки, Ивановки на Купянском направлении;
  • Новоегоровки на Сватовском направлении;
  • Ивановского, Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении,
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Новокалинового, Авдеевки, Северного и к югу до Первомайского на Авдеевском направлении;
  • Марьинки и Новомихайловки на Марьинском направлении;
  • к югу до Золотой Нивы на Бердянском направлении;
  • Работино на Запорожском направлении.

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по данным российского военкора, ВСУ по состоянию на вторник, 14 ноября, успешно контратаковали и продвинулись на Авдеевском направлении.

Так, украинские военные продвинулись к железнодорожной станции возле Степного и у ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки.

Карта боевых действий на Авдеевском и Марьинском направлениях от ISW
Карта боевых действий на Авдеевском и Марьинском направлениях от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 14 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 14 ноября 2023 года.

Украинский защитник целит во врага
Украинский защитник целит во врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За день произошло 80 боевых столкновений. Так, ВСУ успешно отразили атаку российских оккупантов на таких направлениях фронта:

  • на Купянском — семь атак в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки;
  • на Лиманском — шесть атак вблизи Надежды, Новоегоровки и Торского;
  • на Бахмутском — 15 атак возле Ивановского, Клещеевки и Андреевки. Украинские защитники продолжают штурмовать позиции врага южнее Бахмута и наносить ему непоправимые потери в живой силе и технике;
Украинские бойцы на военной технике
Украинские бойцы на военной технике. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • на Авдеевском — 18 атак южнее Новокалинового, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского;
  • на Марьинском — 24 атаки в районах Марьинки и Новомихайловки;
  • на Шахтерском — южнее Золотой Нивы Донецкой области;
  • на Запорожском — четыре атаки вблизи Роботино.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в строительстве.

Военная техника ВСУ поражает врага
Военная техника ВСУ поражает врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что российские оккупанты активизировали наступление по всей линии фронта. В частности, враг перегруппируется на Купянском направлении и начинает новые атаки на Бахмутском.

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