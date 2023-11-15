Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 15.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 15 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 15 листопада.

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DeepState

Українські захисники продовжують контрнаступати на всіх напрямках передової. Так, станом на середу, 15 листопада, тривають зіткнення біля Лиману Першого, Синьківки та Першотравневого на Сватівському напрямку.

На Бахмутському напрямку тривають активні бої біля Ягідного та Кліщіївки. Також зафіксовано штурмові дії ворога на захід від Кам'янки, біля водоочисної станції та на промці (біля СТ "Виноградники") на Авдіївському напрямку.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

На Бердянському окупанти продовжують тиснути на захід від Старомайорського. Тривають бойові дії в лісосмугах на захід від Роботиного на Запорізькому напрямку та в Кринках на Таврійському.

Карта бойових дій на Таврійському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на 15.11.2023 немає актуальних карт від Liveuamap. Ми одразу оприлюднимо нові дані, як тільки вони з'являться, а поки нагадаємо ключові події передової станом на 14 листопада.

Так, ЗСУ провели 50 бойових зіткнень із російськими окупантами поблизу:

Синьківки, Петропавлівки, Іванівки на Куп'янському напрямку;

Новоєгорівки на Сватівському напрямку;

Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку;

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Новокалинового, Авдіївки, Північного та на південь до Первомайського на Авдіївському напрямку;

Мар'їнки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку;

на південь до Золотої Ниви на Бердянському напрямку;

Роботиного на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська станом на сьогодні, 15 листопада, провели наступальні дії на Запорізькому напрямку та просунулися на північний захід від Вербового (10 км на схід від Роботиного).

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

ЗСУ станом на середу, 15 листопада, продовжили бойові дії на Таврійському напрямку та просунулися до Кринок (30 км на північний схід від Херсона, 2 км від річки Дніпро та приблизно 3,6 км на північ від траси Е-58).

Карта бойових дій на Таврійському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 15 листопада 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 15 листопада 2023 року.

Українські військові на передовій завдають втрат ворогу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу сталось понад 60 бойових зіткнень. Так, ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках фронту:

на Куп’янському — вісім атак в районах Синьківки та Петропавлівки;

на Лиманському — поблизу Надії та Серебрянського лісництва;

на Бахмутському — 12 атак біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки;

Українські військові на передовій завдають втрат ворогу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдіївському — 17 атак в районах Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Водяного та східніше Первомайського;

на Мар’їнському — 20 атак поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки;

на Шахтарському — дві атаки біля Старомайорського.

Українські військові на передовій завдають втрат ворогу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25. Нові звіти про втрати ворога оприлюднив Генштаб.