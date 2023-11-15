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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где ВСУ продвинулись сегодня

15 ноября 2023 07:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 15.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 15 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 15 ноября.

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DeepState

Украинские защитники продолжают контрнаступать по всем направлениям передовой. Так, по состоянию на среду, 15 ноября, продолжаются столкновения у Лимана Первого, Синьковки и Первомайского на Сватовском направлении.

На Бахмутском направлении продолжаются активные бои возле Ягодного и Клещеевки. Также зафиксированы штурмовые действия врага к западу от Каменки, возле водоочистной станции и на промке (возле СТ "Виноградники") на Авдеевском направлении.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

На Бердянском оккупанты продолжают давить западнее Старомайорского. Продолжаются боевые действия в лесополосах западнее Роботино на Запорожском направлении и в Крынках на Таврическом.

Карта боевых действий на Таврическом направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Таврическом направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на 15.11.2023 нет актуальных карт от Liveuamap. Мы сразу обнародуем новые данные, как только они появятся, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на 14 ноября.

Так, ВСУ провели 50 боевых столкновений с российскими оккупантами поблизости:

  • Синьковки, Петропавловки, Ивановки на Купянском направлении;
  • Новоегоровки на Сватовском направлении;
  • Ивановского, Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении;
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Новокалинового, Авдеевки, Северного и к югу до Первомайского на Авдеевском направлении;
  • Марьинки и Новомихайловки на Марьинском направлении;
  • к югу до Золотой Нивы на Бердянском направлении;
  • Работино на Запорожском направлении.
Карта боевых действий от Liveuamap
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска по состоянию на сегодня, 15 ноября, провели наступательные действия на Запорожском направлении и продвинулись северо-западнее Вербового (10 км восточнее Роботино).

Карта боевых действий в Запорожском направлении от ISW
Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

ВСУ по состоянию на среду, 15 ноября, продолжили боевые действия по Таврическом направлении и продвинулись к Крынкам (30 км к северо-востоку от Херсона, 2 км от реки Днепр и примерно 3,6 км к северу от трассы Е-58).

Карта боевых действий на Таврическом направлении от ISW
Карта боевых действий на Таврическом направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 15 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 15 ноября 2023 года.

Украинские военные на передовой наносят урон врагу
Украинские военные на передовой наносят урон врагу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло более 60 боевых столкновений. Так, ВСУ успешно отразили атаки врага на таких направлениях фронта:

  • на Купянском — восемь атак в районах Синьковки и Петропавловки;
  • на Лиманском — вблизи Надежды и Серебрянского лесничества;
  • на Бахмутском — 12 атак возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки;
Украинские военные на передовой наносят урон врагу
Украинские военные на передовой наносят урон врагу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • на Авдеевском — 17 атак в районах Новокалинового, Авдеевки, Северного, Тоненького, Водяного и восточнее Первомайского;
  • на Марьинском — 20 атак вблизи Марьинки и Новомихайловки;
  • на Шахтерском — две атаки возле Старомайорского.
Украинские военные на передовой наносят урон врагу
Украинские военные на передовой наносят урон врагу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25. Новые отчеты о потерях врага обнародовал Генштаб.

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