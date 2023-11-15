Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 15.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где ВСУ продвинулись сегодня
Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 15 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 15 ноября.
DeepState
Украинские защитники продолжают контрнаступать по всем направлениям передовой. Так, по состоянию на среду, 15 ноября, продолжаются столкновения у Лимана Первого, Синьковки и Первомайского на Сватовском направлении.
На Бахмутском направлении продолжаются активные бои возле Ягодного и Клещеевки. Также зафиксированы штурмовые действия врага к западу от Каменки, возле водоочистной станции и на промке (возле СТ "Виноградники") на Авдеевском направлении.
На Бердянском оккупанты продолжают давить западнее Старомайорского. Продолжаются боевые действия в лесополосах западнее Роботино на Запорожском направлении и в Крынках на Таврическом.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
По состоянию на 15.11.2023 нет актуальных карт от Liveuamap. Мы сразу обнародуем новые данные, как только они появятся, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на 14 ноября.
Так, ВСУ провели 50 боевых столкновений с российскими оккупантами поблизости:
- Синьковки, Петропавловки, Ивановки на Купянском направлении;
- Новоегоровки на Сватовском направлении;
- Ивановского, Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении;
- Новокалинового, Авдеевки, Северного и к югу до Первомайского на Авдеевском направлении;
- Марьинки и Новомихайловки на Марьинском направлении;
- к югу до Золотой Нивы на Бердянском направлении;
- Работино на Запорожском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска по состоянию на сегодня, 15 ноября, провели наступательные действия на Запорожском направлении и продвинулись северо-западнее Вербового (10 км восточнее Роботино).
ВСУ по состоянию на среду, 15 ноября, продолжили боевые действия по Таврическом направлении и продвинулись к Крынкам (30 км к северо-востоку от Херсона, 2 км от реки Днепр и примерно 3,6 км к северу от трассы Е-58).
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 15 ноября 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 15 ноября 2023 года.
За сутки произошло более 60 боевых столкновений. Так, ВСУ успешно отразили атаки врага на таких направлениях фронта:
- на Купянском — восемь атак в районах Синьковки и Петропавловки;
- на Лиманском — вблизи Надежды и Серебрянского лесничества;
- на Бахмутском — 12 атак возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки;
- на Авдеевском — 17 атак в районах Новокалинового, Авдеевки, Северного, Тоненького, Водяного и восточнее Первомайского;
- на Марьинском — 20 атак вблизи Марьинки и Новомихайловки;
- на Шахтерском — две атаки возле Старомайорского.
Напомним, что ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25. Новые отчеты о потерях врага обнародовал Генштаб.
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