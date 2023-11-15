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ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25 — новий звіт Генштабу про втрати Росії

15 листопада 2023 07:16
оновлено: 08:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25 — новий звіт Генштабу про втрати Росії
Український військовий та робота техніки на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Розпочалася 630 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують впевнено бити по ворогу та його військовій техніці.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Удари по окупантах

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. До того ж, силами та засобами ППО було знищено ворожий штурмовик Су-25, два ударних безпілотники типу Shahed-136/131, 17 розвідувальних дронів та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Українські військові на фронті
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

"Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони та склад паливно-мастильних матеріалів противника", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Вони завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, а також виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Українська військова техніка
Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

На Херсонському напрямку ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу, відкидають ворога з прибережних вогневих позицій, прицільно наносять вогневе ураження по тилових районах російських окупантів.

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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 15 листопада

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ворог втратив:

  • особового складу — близько 314 290 (+820) осіб;
  • танків — 5 377 (+15) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 10 104 (+18) одиниці;
  • артилерійських систем — 7 647 (+58) одиниць;
  • РСЗВ — 884 (+2) одиниці;
  • засобів ППО — 582 (+2) одиниці;
  • літаків — 323 (+1) одиниці;
  • гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 675 (+26) одиниць;
  • крилатих ракет — 1 562 (+1) одиниці;
  • кораблів/катерів — 22 (+0) одиниці;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 10 020 (+47) одиниць;
  • спеціальної техніки — 1 083 (+2) одиниці.
Орієнтовні втрати російських окупантів на 15 листопада
Орієнтовні втрати російських окупантів на 15 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час виступу в Hudson Institute заявив, що на лівому березі Херсонщини існує плацдарм ЗСУ. Це перша заява військово-політичного керівництва країни про перебування там Сил оборони.

Також ми писали, що російські окупанти вирішили піти "м'ясним штурмом" на позиції українських військових. Росіяни натрапили на 58 мотопіхотну бригаду, яка ліквідувала їх.

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