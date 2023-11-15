ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 — новый отчет Генштаба о потерях России

Украинский военный и работа техники на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 630 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают уверенно бить по врагу и его военной технике.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Удары по оккупантам

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов. К тому же, силами и средствами ПВО был уничтожен вражеский штурмовик Су-25, два ударных беспилотника типа Shahed-136/131, 17 разведывательных дронов и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

"Подразделения ракетных войск поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 17 артиллерийских средств на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны и склад горюче-смазочных материалов противника", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Они наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, а также истощают врага вдоль всей линии фронта.

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

На Херсонском направлении ВСУ ведут контрбатарейную борьбу, отбрасывают врага с прибрежных огневых позиций, прицельно наносят огневое поражение по тыловым районам российских оккупантов.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 15 ноября

С начала полномасштабного вторжения России в Украину враг потерял:

личного состава — около 314 290 (+820) человек;

танков — 5 377 (+15) единиц;

боевых бронированных машин — 10 104 (+18) единицы;

артиллерийских систем — 7 647 (+58) единиц;

РСЗО — 884 (+2) единицы;

средств ПВО — 582 (+2) единицы;

самолетов — 323 (+1) единицы;

вертолетов — 324 (+0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 675 (+26) единиц;

крылатых ракет — 1 562 (+1) единицы;

кораблей/катеров — 22 (+0) единицы;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 10 020 (+47) единиц;

специальной техники — 1 083 (+2) единицы.

Ориентировочные потери российских оккупантов на 15 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время выступления в Hudson Institute заявил, что на левом берегу Херсона существует плацдарм ВСУ. Это первое заявление военно-политического руководства страны о пребывании там Сил обороны.

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