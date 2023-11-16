Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 16.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 15 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 15 листопада.

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DeepState

Наразі немає оновлених даних. Ми одразу повідомимо вам актуальну інформацію. А поки нагадаємо, що ввідбувається на фронті станом на 15 листопада

Українські захисники продовжують контрнаступати на всіх напрямках передової. Так, станом на середу, 15 листопада, тривають зіткнення біля Лиману Першого, Синьківки та Першотравневого на Сватівському напрямку.

"На Бахмутському напрямку тривають активні бої біля Ягідного та Кліщіївки. Також зафіксовано штурмові дії ворога на захід від Кам'янки, біля водоочисної станції та на промці (біля СТ "Виноградники") на Авдіївському напрямку", — мовиться у повідомленні.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

"На Херсонському напрямку російська армія обстріляла Херсон, Львів, Іванівку, Садове, Антонівку, Чорнобаївку, Комишани, Велетенське Херсонської області та Очаків Миколаївської області", — йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Крім Херсонського, бойові дії тривають на таких напрямках:

На Сіверщинському

На Куп'янському

На лиманському

На Бахмутському

На Авдіївському

На Мар'їнському

На Шахтарському

На Запорізькому.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Українські війська продовжили більш масштабні, ніж зазвичай, операції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.

"Українські сили атакують поблизу Пойми (11 км на схід від Херсона і 4 км від річки Дніпро) і Піщанівки (15 км на схід від Херсона і 3 км від річки Дніпро)", — йдеться у повідомленні.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що українські війська відтісняють російські сили на відстань від трьох до восьми кілометрів від східного берега Дніпра в Херсонській області.

Оперативна ситуація в Україні станом на 16 листопада 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 16 листопада 2023 року ще немає. Ми одразу оновимо актуальну інформацію.

Нагадаємо, за добу 15 листопада сталось понад 60 бойових зіткнень. Так, ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках фронту:

на Куп’янському — вісім атак в районах Синьківки та Петропавлівки;

на Лиманському — поблизу Надії та Серебрянського лісництва;

на Бахмутському — 12 атак біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки;

на Авдіївському — 17 атак в районах Новокалинового, Авдіївки, Сєверного,

Українські військові на передовій завдають втрат ворогу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Тоненького, Водяного та східніше Первомайського;

на Мар’їнському — 20 атак поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки;

на Шахтарському — дві атаки біля Старомайорського.

Нагадаємо, сили РФ атакували Харківську область, у ніч проти 16 листопада. Місцеві жителі кажуть про щонаймеше 7 вибухів.