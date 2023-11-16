Ракетна атака по Харківщині — наслідки ворожих ударів

Окупаційні війська атакували Харківщину. Фото: УНІАН

Сили РФ атакували Харківську область, у ніч проти 16 листопада. Місцеві жителі кажуть про щонаймеше 7 вибухів.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Що відомо про атаку на Харківщину

Попередньо зазначається, що росіяни атакували ракетами С-300.

Наразі також не відомо, чи є постраждалі.

Наслідки влучань встановлюються.

Нагадаємо, окупаційні війська у четвер, 16 листопада, завдають ударів по Харкову та області. Людей закликають перебувати в укриттях.