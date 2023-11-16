Ракетна атака по Харківщині — наслідки ворожих ударів
16 листопада 2023 01:10
оновлено: 01:24
Окупаційні війська атакували Харківщину. Фото: УНІАН
Сили РФ атакували Харківську область, у ніч проти 16 листопада. Місцеві жителі кажуть про щонаймеше 7 вибухів.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
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Попередньо зазначається, що росіяни атакували ракетами С-300.
Наразі також не відомо, чи є постраждалі.
Наслідки влучань встановлюються.
Нагадаємо, окупаційні війська у четвер, 16 листопада, завдають ударів по Харкову та області. Людей закликають перебувати в укриттях.
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