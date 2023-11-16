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Ракетна атака по Харківщині — наслідки ворожих ударів

16 листопада 2023 01:10
оновлено: 01:24
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Ракетна атака по Харківщині — наслідки ворожих ударів
Окупаційні війська атакували Харківщину. Фото: УНІАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Сили РФ атакували Харківську область, у ніч проти 16 листопада. Місцеві жителі кажуть про щонаймеше 7 вибухів.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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Попередньо зазначається, що росіяни атакували ракетами С-300.

Наразі також не відомо, чи є постраждалі. 

Наслідки влучань встановлюються.

Нагадаємо, окупаційні війська у четвер, 16 листопада, завдають ударів по Харкову та області. Людей закликають перебувати в укриттях.

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