Ракетная атака по Харьковщине — последствия вражеских ударов
16 ноября 2023 01:10
обновлено: 01:24
Оккупационные войска атаковали Харьковщину. Фото: УНИАН
Силы РФ атаковали Харьковскую область, в ночь на 16 ноября . Местные жители говорят о минимум 7 взрывах.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
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Что известно об атаке на Харьковщину
Предварительно отмечается, что россияне атаковали ракетами С-300.
Пока не известно, есть ли пострадавшие.
Последствия попаданий устанавливаются.
Напомним, оккупационные войска в четверг, 16 ноября, наносят удары по Харькову и области . Людей призывают находиться в укрытиях.
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