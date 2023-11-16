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Ракетная атака по Харьковщине — последствия вражеских ударов

16 ноября 2023 01:10
обновлено: 01:24
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Ракетная атака по Харьковщине — последствия вражеских ударов
Оккупационные войска атаковали Харьковщину. Фото: УНИАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Силы РФ атаковали Харьковскую область, в ночь на 16 ноября . Местные жители говорят о минимум 7 взрывах.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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Предварительно отмечается, что россияне атаковали ракетами С-300.

Пока не известно, есть ли пострадавшие.

Последствия попаданий устанавливаются.

Напомним, оккупационные войска в четверг, 16 ноября, наносят удары по Харькову и области . Людей призывают находиться в укрытиях.

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