Ракетная атака по Харьковщине — последствия вражеских ударов

Оккупационные войска атаковали Харьковщину. Фото: УНИАН

Силы РФ атаковали Харьковскую область, в ночь на 16 ноября . Местные жители говорят о минимум 7 взрывах.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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Предварительно отмечается, что россияне атаковали ракетами С-300.

Пока не известно, есть ли пострадавшие.

Последствия попаданий устанавливаются.

Напомним, оккупационные войска в четверг, 16 ноября, наносят удары по Харькову и области . Людей призывают находиться в укрытиях.