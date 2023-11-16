Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 16.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 15 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 15 ноября.

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DeepState

Пока нет обновленных данных. Мы сразу сообщим вам актуальную информацию. А пока напомним, что происходит на фронте по состоянию на 15 ноября.

Украинские защитники продолжают контрнаступать по всем направлениям передовой. Так, по состоянию на среду, 15 ноября, продолжаются столкновения у Лимана Первого, Синьковки и Первомайского на Сватовском направлении.

"На Бахмутском направлении продолжаются активные бои возле Ягодного и Клещиевки. Также зафиксированы штурмовые действия врага к западу от Каменки, возле водоочистной станции и на промке (возле СТ "Виноградники") на Авдеевском направлении", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

"На Херсонском направлении российская армия обстреляла Херсон, Львов, Ивановку, Садовое, Антоновку, Чернобаевку, Камышаны, Огромное Херсонской области и Очаков Николаевской области", — говорится в вечерней постройке Генштаба ВСУ.

Кроме Херсонского, боевые действия продолжаются по следующим направлениям:

На Северщинском

На Купянском

На лиманском

На Бахмутском

На Авдеевском

На Марьинском

На Шахтерском

На Запорожском.

Карта боевых действий в Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Украинские войска продолжили более масштабные, чем обычно операции на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области.

"Украинские силы атакуют вблизи Поймы (11 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр) и Песчановки (15 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр)", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска оттесняют российские силы на расстояние от трех до восьми километров от восточного берега Днепра в Херсонской области.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 16 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на сегодняшний день, 16 ноября 2023 года еще нет. Мы сразу обновим актуальную информацию.

Напомним, за сутки 15 ноября произошло более 60 боевых столкновений. Да, ВСУ успешно отразили атаки врага на таких направлениях фронта:

на Купянском – восемь атак в районах Синковки и Петропавловки;

на Лиманском - вблизи Надежды и Серебрянского лесничества;

на Бахмутском - 12 атак возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки;

на Авдеевском - 17 атак в районах Новокалинового, Авдеевки, Северного,

Украинские военные на передовой наносят урон врагу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Тоненького, Водяного и восточнее Первомайского;

на Марьинском - 20 атак вблизи Марьинки и Новомихайловки;

на Шахтерском - две атаки возле Старомайорского.

Напомним, силы РФ атаковали Харьковскую область, в ночь на 16 ноября . Местные жители говорят о минимум 7 взрывах.