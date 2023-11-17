Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 17.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 15 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 15 листопада.

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DeepState

Станом на 17 листопада бої точаться на таких напрямках:

біля Лиману Першого, Синьківки та Першотравневого на Сватівському

біля Кліщіївки на Бахмутському

біля Новокалинового на Авдіївському

на Бердянському

біля Роботиного та Новопрокопівки на Запорізькому

на Таврійському.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Окупаційні російські війська продовжують атакувати на таких напрямках:

Мар'їнському

Старомайорському

Запорізькому

Херсонському

Слобожанському

Куп'янському.

Карта бойових дій на Вугледарському напрямку ід Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

У ніч з 15 на 16 листопада російські війська завдали серії ракетних та безпілотних ударів по Україні. У Генштабі України повідомили, що російські війська запустили 18 безпілотників "Шахед-131/136", з яких українські сили знищили 16.

"Російські війська запустили ракети С-300 по Харківській області, а українські сили знищили крилату ракету Х -59 над Полтавською областю увечері 15 листопада", — мовиться у повідомленні.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Речниця Південного оперативного командування України капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що російські військові зосередили в окупованому Криму понад 800 ракет, у тому числі "Калібр" та "Онікс", і мають намір застосувати їх усі проти української енергетичної інфраструктури взимку 2023 року.

Оперативна ситуація в Україні станом на 17 листопада 2023 року

Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнень. Загалом противник завдав 12 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

Авіаційних ударів зазнали:

Петропавлівка Харківської області;

Серебрянське лісництво Луганської області; Диліївка, Мар’їнка, Урожайне,

Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада російські окупанти атакують Хмельницьку область. Місцеві повідомляють про звуки вибухів.