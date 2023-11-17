Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 17.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 15 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 15 ноября.

Читайте также:

DeepState

По состоянию на 17 ноября бои ведутся по следующим направлениям:

возле Лимана Первого, Синьковки и Первомайского на Сватовском

возле Клещиевки на Бахмутском

возле Новокалинового на Авдеевском

на Бердянском

возле Роботино и Новопрокоповки на Запорожском

на Таврическом.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Оккупационные российские войска продолжают атаковать на следующих направлениях:

Марьинском

Старомайорском

Запорожском

Херсонском

Слобожанском

Купянском.

Карта боевых действий на Угледарском направлении ид Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В ночь с 15 на 16 ноября российские войска нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по Украине. В Генштабе Украины сообщили, что русские войска запустили 18 беспилотников "Шахед-131/136", из которых украинские силы уничтожили 16.

"Российские войска запустили ракеты С-300 по Харьковской области, а украинские силы уничтожили крылатую ракету Х-59 над Полтавской областью вечером 15 ноября" , — говорится в сообщении.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Представитель Южного оперативного командования Украины капитан первого ранга Наталья Гуменюк заявила, что российские военные сосредоточили в оккупированном Крыму более 800 ракет, в том числе "Калибр" и "Оникс", и намерены применить их все против украинской энергетической инфраструктуры зимой 2023 года.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 17 ноября 2023 года

За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновений. В общей сложности противник нанес 12 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура" , — говорится в сообщении.

Авиационные удары получили:

Петропавловка Харьковской области;

Серебрянское лесничество Луганской области; Дилиевка, Марьинка, Урожайное,

Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Напомним, в ночь на 17 ноября российские кафиры атакуют Хмельницкую область . Местные сообщают о звуках взрывов.