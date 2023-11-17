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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где ВСУ продвинулись сегодня

17 ноября 2023 07:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 17.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Появились актуальные карты боевых действий на утро 15 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 15 ноября.

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DeepState

По состоянию на 17 ноября бои ведутся по следующим направлениям:

  • возле Лимана Первого, Синьковки и Первомайского на Сватовском
  • возле Клещиевки на Бахмутском
  • возле Новокалинового на Авдеевском
  • на Бердянском
  • возле Роботино и Новопрокоповки на Запорожском
  • на Таврическом.
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Оккупационные российские войска продолжают атаковать на следующих направлениях:

  • Марьинском
  • Старомайорском
  • Запорожском
  • Херсонском
  • Слобожанском
  • Купянском.
Карта боевых действий на Угледарском направлении ид Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В ночь с 15 на 16 ноября российские войска нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по Украине. В Генштабе Украины сообщили, что русские войска запустили 18 беспилотников "Шахед-131/136", из которых украинские силы уничтожили 16.

"Российские войска запустили ракеты С-300 по Харьковской области, а украинские силы уничтожили крылатую ракету Х-59 над Полтавской областью вечером 15 ноября" , — говорится в сообщении.

Карта воздушных тревог 16 ноября 2023
Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Представитель Южного оперативного командования Украины капитан первого ранга Наталья Гуменюк заявила, что российские военные сосредоточили в оккупированном Крыму более 800 ракет, в том числе "Калибр" и "Оникс", и намерены применить их все против украинской энергетической инфраструктуры зимой 2023 года.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 17 ноября 2023 года

За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновений. В общей сложности противник нанес 12 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура" , — говорится в сообщении.

Авиационные удары получили:

  • Петропавловка Харьковской области;
  • Серебрянское лесничество Луганской области; Дилиевка, Марьинка, Урожайное,
  • Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

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Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Напомним, в ночь на 17 ноября российские кафиры атакуют Хмельницкую область . Местные сообщают о звуках взрывов.

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