Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 17.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где ВСУ продвинулись сегодня
Появились актуальные карты боевых действий на утро 15 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 15 ноября.
DeepState
По состоянию на 17 ноября бои ведутся по следующим направлениям:
- возле Лимана Первого, Синьковки и Первомайского на Сватовском
- возле Клещиевки на Бахмутском
- возле Новокалинового на Авдеевском
- на Бердянском
- возле Роботино и Новопрокоповки на Запорожском
- на Таврическом.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Оккупационные российские войска продолжают атаковать на следующих направлениях:
- Марьинском
- Старомайорском
- Запорожском
- Херсонском
- Слобожанском
- Купянском.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В ночь с 15 на 16 ноября российские войска нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по Украине. В Генштабе Украины сообщили, что русские войска запустили 18 беспилотников "Шахед-131/136", из которых украинские силы уничтожили 16.
"Российские войска запустили ракеты С-300 по Харьковской области, а украинские силы уничтожили крылатую ракету Х-59 над Полтавской областью вечером 15 ноября" , — говорится в сообщении.
Представитель Южного оперативного командования Украины капитан первого ранга Наталья Гуменюк заявила, что российские военные сосредоточили в оккупированном Крыму более 800 ракет, в том числе "Калибр" и "Оникс", и намерены применить их все против украинской энергетической инфраструктуры зимой 2023 года.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 17 ноября 2023 года
За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновений. В общей сложности противник нанес 12 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура" , — говорится в сообщении.
Авиационные удары получили:
- Петропавловка Харьковской области;
- Серебрянское лесничество Луганской области; Дилиевка, Марьинка, Урожайное,
- Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Малая Токмачка Запорожской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
Напомним, в ночь на 17 ноября российские кафиры атакуют Хмельницкую область . Местные сообщают о звуках взрывов.
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