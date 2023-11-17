Росіяни атакували Хмельниччину — в ОВА розповіли про наслідки
У ніч проти 17 листопада російські окупанти атакують Хмельницьку область. Місцеві повідомляють про звуки вибухів.
Про це повідомив заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у соціальних мережах.
Росіяни атакували Хмельниччину
"Хмельницький район. Чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях!", — йдеться у повідомленні першого заступника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна у соціальних мережах.
Згодом він повідомив, що станом на зараз повідомлень про постраждалтх чи пошкодження інфраструктури немає.
Напередодні Повітряні сили повідомили про небезпеку БпЛА в напрямку Хмельницької області.
Нагадаємо, російські війська обстріляли передмістя Херсона з тимчасово окупованого лівого берега вдень 15 листопада. Під ворожий удар потрапила школа.
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