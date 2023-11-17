Росіяни атакували Хмельниччину — в ОВА розповіли про наслідки

Ворожа атака РФ по Україні. Фото: УНІАН

У ніч проти 17 листопада російські окупанти атакують Хмельницьку область. Місцеві повідомляють про звуки вибухів.

Про це повідомив заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у соціальних мережах.

Читайте також:

Росіяни атакували Хмельниччину

"Хмельницький район. Чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях!", — йдеться у повідомленні першого заступника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна у соціальних мережах.

В Хмельницькій області оголосили про ракетну небезпеку. Фото: скриншот

Згодом він повідомив, що станом на зараз повідомлень про постраждалтх чи пошкодження інфраструктури немає.

Наслідки удару росіян по Хмельницькій області. Фото: скриншот

Напередодні Повітряні сили повідомили про небезпеку БпЛА в напрямку Хмельницької області.

Нагадаємо, російські війська обстріляли передмістя Херсона з тимчасово окупованого лівого берега вдень 15 листопада. Під ворожий удар потрапила школа.