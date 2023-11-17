Россияне атаковали Хмельнитчину — в ОВА рассказали о последствиях
В ночь на 17 ноября российские оккупанты атакуют Хмельницкую область. Местные сообщают о звуках взрывов.
Об этом сообщил заместитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в социальных сетях.
Россияне атаковали Хмельнитчину
"Хмельницкий район. Слышны взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях! ", — говорится в сообщении первого заместителя Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина в социальных сетях.
Впоследствии он сообщил, что по состоянию на данный момент сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры нет.
В преддверии Воздушные силы сообщили об опасности БпЛА в направлении Хмельницкой области.
Напомним, российские войска обстреляли пригород Херсона с временно оккупированного левого берега днем 15 ноября. Во вражеский удар попала школа.
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