Россияне атаковали Хмельнитчину — в ОВА рассказали о последствиях

Вражеская атака РФ по Украине. Фото: УНИАН

В ночь на 17 ноября российские оккупанты атакуют Хмельницкую область. Местные сообщают о звуках взрывов.

Об этом сообщил заместитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в социальных сетях.

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"Хмельницкий район. Слышны взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях! ", — говорится в сообщении первого заместителя Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина в социальных сетях.

В Хмельницкой области объявили о ракетной опасности. Фото: скриншот

Впоследствии он сообщил, что по состоянию на данный момент сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры нет.

Следствия удара россиян по Хмельницкой области. Фото: скриншот

В преддверии Воздушные силы сообщили об опасности БпЛА в направлении Хмельницкой области.

Напомним, российские войска обстреляли пригород Херсона с временно оккупированного левого берега днем 15 ноября. Во вражеский удар попала школа.