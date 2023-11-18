Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 18.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 18 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 18 листопада.

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DeepState

ЗСУ продовжують контрнаступати та завдавати втрат ворогу. Так, станом на суботу, 18 листопада, українські захисники просунулись західніше Роботиного на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від DeepState. Фото: скриншот

Однак ворог своєю чергою теж мав незначні успіхи біля:

Кліщіївки на Бахмутському напрямку,

Веселого та на промзоні біля станції Ясинувата Два на Авдіївському напрямку,

Старомайорського на Бердянському напрямку.

"Оновлено район Степового та Вербового. Уточнено райони Шумів, Богданівки та Новокалинового", — додали у зведення.

Карта бойових дій від DeepState. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Згідно з картами Liveuamap, українські захисники станом на сьогодні, 18 листопада, просунулися на Таврійському напрямку. Так, ЗСУ вдалося закріпитися на лівому березі Дніпра.

Карта бойових дій на Таврійському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Також українські військові провели 62 бойові зіткнення з російськими окупантами поблизу:

Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку;

на південь до Степового, Авдіївки та Первомайського на Авдіївському напрямку;

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку;

Старомайорського на Бердянському напрямку;

поблизу Роботиного та на захід до Вербового на Запорізькому напрямку.

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські військові станом на 18.11.2023 проводили наступальні операції на Бахмутському напрямку та просувалися на південний схід від Південного (24 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Російський військкор заявив, що станом на 18 листопада українські війська контролюють 10 квадратних кілометрів території під Кринками на Таврійському напрямку.

Наразі тривають бої біля Пойми (12 км на схід від Херсона та 4 км від Дніпра), Піщанівки (13 км на схід від Херсона та 3 км від р. Дніпро), та Кринків (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від р. Дніпро).

Карта бойових дій на Таврійському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 18 листопада 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 18 листопада 2023 року.

Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу сталося 67 бойових зіткнень. ЗСУ успішно відбили атаки російських окупантів на таких напрямках передової:

на Куп’янському — чотири атаки в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки;

— чотири атаки в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки; на Лиманському — північніше Серебрянки;

— північніше Серебрянки; на Бахмутському — 11 атак в районах Васюківки, Кліщіївки та Андріївки;

— 11 атак в районах Васюківки, Кліщіївки та Андріївки; на Авдіївському — 23 атаки біля Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше Тоненького;

Українські бійці нищать ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Мар’їнському — 21 атаку в районах Мар’їнки та Новомихайлівки;

— 21 атаку в районах Мар’їнки та Новомихайлівки; на Шахтарському — південніше Водяного;

— південніше Водяного; на Запорізькому — три атаки неподалік Роботиного та західніше Вербового.

"Підрозділи морської піхоти разом з іншими складовими Сил оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, де минулої доби відбили 12 атак ворога. Наші захисники закріплюються на зайнятих рубежах та завдають вогневого ураження окупантам", — додали в Генштабі.

Український захисник шукає міни. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що Сили оборони провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Українським морським піхотинцям, вдалося закріпитися на декількох плацдармах, а ворог зазнав колосальних втрат.