Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 18.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 18 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 18 ноября.

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DeepState

ВСУ продолжают контрнаступать и наносить урон врагу. Так, по состоянию на субботу, 18 ноября, украинские защитники продвинулись западнее Роботино на Запорожском направлении.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от DeepState. Фото: скриншот

Однако враг в свою очередь тоже имел незначительные успехи около:

Клещеевки на Бахмутском направлении,

Веселого и на промзоне возле станции Ясиноватая Два на Авдеевском направлении,

Старомайорского на Бердянском направлении.

"Обновлен район Степного и Вербового. Уточнены районы Шумов, Богдановки и Новокалинового", — добавили в сводку.

Карта боевых действий от DeepState. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Согласно картам Liveuamap, украинские защитники по состоянию на сегодня, 18 ноября, продвинулись на Таврическом направлении. Так, ВСУ удалось закрепиться на левом берегу Днепра.

Карта боевых действий на Таврическом направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Также украинские военные провели 62 боевых столкновения с российскими оккупантами поблизости:

Ивановского, Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении;

к югу до Степового, Авдеевки и Первомайского на Авдеевском направлении;

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки и Новомихайловки на Марьинском направлении;

Старомайорского на Бердянском направлении;

вблизи Роботино и на запад к Вербову на Запорожском направлении.

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на 18.11.2023 проводили наступательные операции на Бахмутском направлении и продвигались к юго-востоку от Пивденного (24 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Российский воинкор заявил, что по состоянию на 18 ноября украинские войска контролируют 10 квадратных километров территории под Крынками на Таврическом направлении.

Сейчас продолжаются бои у Поймы (12 км восточнее Херсона и 4 км от р. Днепр), Песчановки (13 км восточнее Херсона и 3 км от р. Днепр), и Крынков (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от р. Днепр).

Карта боевых действий на Таврическом направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 18 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 18 ноября 2023 года.

Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло 67 боевых столкновений. ВСУ успешно отразили атаки российских оккупантов на таких направлениях передовой:

на Купянском — четыре атаки в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки;

— четыре атаки в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки; на Лиманском — севернее Серебрянки;

— севернее Серебрянки; на Бахмутском — 11 атак в районах Васюковки, Клещеевки и Андреевки;

— 11 атак в районах Васюковки, Клещеевки и Андреевки; на Авдеевском — 23 атаки возле Керамика, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и южнее Тоненького;

Украинские бойцы уничтожают врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Марьинском — 21 атаку в районах Марьинки и Новомихайловки;

— 21 атаку в районах Марьинки и Новомихайловки; на Шахтерском — южнее Водяного;

— южнее Водяного; на Запорожском — три атаки неподалеку от Роботино и западнее Вербового.

"Подразделения морской пехоты вместе с другими составляющими Сил обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра, где за прошедшие сутки отбили 12 атак врага. Наши защитники закрепляются на занятых рубежах и наносят огненное поражение оккупантам", — добавили в Генштабе.

Украинский защитник ищет мины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что Силы обороны провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр в Херсонском направлении. Украинским морским пехотинцам удалось закрепиться на нескольких плацдармах, а враг понес колоссальные потери.