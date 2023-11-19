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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — де ЗСУ просунулися сьогодні

19 листопада 2023 07:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 19.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 19 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 19 листопада.

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DeepState

Згідно зі зведенням DeepState, станом на неділю, 19 листопада, тривають важкі бої на промзоні біля станції Ясинувата Два на Авдіївському напрямку. Ворог не припиняє тиснути, застосовуючи танки, БМП та піхоту.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від DeepState
Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від DeepState. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на 19.11.2023 провели 64 бойові зіткнення з російськими окупантами поблизу:

  • Синьківки та на південь до Петропавлівки на Куп'янському напрямку,
  • Торського на Сватівському напрямку,
  • Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку,
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот
  • на південь до Кераміка, на південь до Новобахмутівки, Степового, Авдіївки на Авдіївському напрямку,
  • Мар'їнки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку,
  • Старомайорського на Бердянському напрямку,
  • Роботиного, Новопрокопівки і на захід до Вербового на Запорізькому напрямку.
Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Liveuamap
Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські військові станом на сьогодні, 19 листопада, продовжували бойові дії на лівому березі Херсонської області, що на Таврійському напрямку.

За даними Генштабу, Сили оборони утримують позиції на сході берегової частини Херсонщини.

Карта бойових дій на Таврійському напрямку від ISW
Карта бойових дій на Таврійському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 19 листопада 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 19 листопада 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію як тільки вона з'явиться, а поки що нагадаємо вечірнє зведення станом на 18 листопада.

Військові ЗСУ на передовій
Військові ЗСУ на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу сталося 64 бойових зіткнень. Так, ворог вів безуспішні штурмові дії на таких напрямках фронту:

  • на Куп’янському — в районах Синьківки та східніше Петропавлівки, де ЗСУ відбили шість атак;
  • на Лиманському — в районі Торського;
  • на Бахмутському — поблизу Кліщіївки та Андріївки, де ЗСУ відбили сім атак;
Військовий ЗСУ на передовій
Військовий ЗСУ на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • на Авдіївському — східніше Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, де ЗСУ відбили 23 атаки;
  • на Мар’їнському — в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, де ЗСУ відбили 21 атаку;
  • на Шахтарському — біля Старомайорського, де ЗСУ відбили три атаки;
  • на Запорізькому — поблизу Роботиного, Новопрокопівки та західніше Вербового.
Військовий ЗСУ на передовій
Військовий ЗСУ на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що Сили оборони провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Українським морським піхотинцям, вдалося закріпитися на декількох плацдармах, а ворог зазнав колосальних втрат.

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