Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 19.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где ВСУ продвинулись сегодня
Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 19 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 19 ноября.
DeepState
Согласно сводке DeepState, по состоянию на воскресенье, 19 ноября, продолжаются тяжелые бои на промзоне у станции Ясиноватая Два на Авдеевском направлении. Враг не прекращает давить, применяя танки, БМП и пехоту.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные по состоянию на 19.11.2023 провели 64 боевых столкновения с российскими оккупантами поблизости:
- Синьковки и на юг до Петропавловки на Купянском направлении,
- Торского на Сватовском направлении,
- Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении,
- на юг до Керамика, на юг до Новобахмутовки, Степного, Авдеевки на Авдеевском направлении,
- Марьинки и Новомихайловки на Марьинском направлении,
- Старомайорского на Бердянском направлении,
- Роботино, Новопрокоповки и западнее в Вербового на Запорожском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на сегодня, 19 ноября, продолжали боевые действия на левом берегу Херсонской области Таврического направления.
По данным Генштаба, Силы обороны удерживают позиции на востоке береговой части Херсонщины.
Оперативная ситуация в Украине на 19 ноября 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на сегодня, 19 ноября 2023 года, еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним вечернюю сводку по состоянию на 18 ноября.
За сутки произошло 64 боевых столкновений. Так, враг вел безуспешные штурмовые действия на таких направлениях фронта:
- на Купянском — в районах Синьковки и восточнее Петропавловки, где ВСУ отразили шесть атак;
- на Лиманском — в районе Торского;
- на Бахмутском — близ Клещеевки и Андреевки, где ВСУ отразили семь атак;
- на Авдеевском — восточнее Керамика, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, где ВСУ отразили 23 атаки;
- на Марьинском — в районах Марьинки и Новомихайловки, где ВСУ отразили 21 атаку;
- на Шахтерском — возле Старомайорского, где ВСУ отразили три атаки;
- на Запорожском — вблизи Роботино, Новопрокоповки и западнее Вербового.
Напомним, что Силы обороны провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Украинским морским пехотинцам удалось закрепиться на нескольких плацдармах, а враг понес колоссальные потери.
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