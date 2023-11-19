Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 19.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 19 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 19 ноября.

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DeepState

Согласно сводке DeepState, по состоянию на воскресенье, 19 ноября, продолжаются тяжелые бои на промзоне у станции Ясиноватая Два на Авдеевском направлении. Враг не прекращает давить, применяя танки, БМП и пехоту.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от DeepState. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на 19.11.2023 провели 64 боевых столкновения с российскими оккупантами поблизости:

Синьковки и на юг до Петропавловки на Купянском направлении,

Торского на Сватовском направлении,

Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении,

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

на юг до Керамика, на юг до Новобахмутовки, Степного, Авдеевки на Авдеевском направлении,

Марьинки и Новомихайловки на Марьинском направлении,

Старомайорского на Бердянском направлении,

Роботино, Новопрокоповки и западнее в Вербового на Запорожском направлении.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на сегодня, 19 ноября, продолжали боевые действия на левом берегу Херсонской области Таврического направления.

По данным Генштаба, Силы обороны удерживают позиции на востоке береговой части Херсонщины.

Карта боевых действий на Таврическом направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 19 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на сегодня, 19 ноября 2023 года, еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним вечернюю сводку по состоянию на 18 ноября.

Военные ВСУ на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло 64 боевых столкновений. Так, враг вел безуспешные штурмовые действия на таких направлениях фронта:

на Купянском — в районах Синьковки и восточнее Петропавловки, где ВСУ отразили шесть атак;

— в районах Синьковки и восточнее Петропавловки, где ВСУ отразили шесть атак; на Лиманском — в районе Торского;

— в районе Торского; на Бахмутском — близ Клещеевки и Андреевки, где ВСУ отразили семь атак;

Военный ВСУ на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдеевском — восточнее Керамика, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, где ВСУ отразили 23 атаки;

— восточнее Керамика, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, где ВСУ отразили 23 атаки; на Марьинском — в районах Марьинки и Новомихайловки, где ВСУ отразили 21 атаку;

— в районах Марьинки и Новомихайловки, где ВСУ отразили 21 атаку; на Шахтерском — возле Старомайорского, где ВСУ отразили три атаки;

— возле Старомайорского, где ВСУ отразили три атаки; на Запорожском — вблизи Роботино, Новопрокоповки и западнее Вербового.

Военный ВСУ на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что Силы обороны провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Украинским морским пехотинцам удалось закрепиться на нескольких плацдармах, а враг понес колоссальные потери.