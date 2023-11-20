Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 20.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 20 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 20 листопада.

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DeepState

Згідно зі зведенням DeepState, станом на понеділок 20 листопада, бої тривають на напрямках:

Сіверському

біля Лиману Першого та Першотравневого на Сватівському

біля Клііщіївки на Бахмутському

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від DeepState. Фото: скриншот

Авдіївському

біля Старомайорського на Бердянському

біля Вербового на Запорізькому

Таврійському.

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові провели 45 бойових зіткнень з російськими військами:

на південь від Новобахмутівки,

на південь від Петропавлівки та Іванівки Харківської області,

на захід від Старомайорського Донецької області.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Українські та російські сили продовжують бойові дії на сході та півдні України, хоча дощова погода, ймовірно, продовжуватиме уповільнювати темпи бойових дій до повного встановлення зимових умов.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

"Жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на Куп’янському та Авдіївському напрямках, а також на східному (лівому) березі Херсонської області, де тривають найбільш інтенсивні бої", - йдеться у повідомленні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 20 листопада 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 20 листопада 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію як тільки вона з'явиться, а поки що нагадаємо вечірнє зведення станом на 19 листопада.

Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у зведенні.

Український снайпер на передовій. Фото: Генштаб

Авіаційних ударів зазнали:

Степок Сумської області;

Голубівка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка Харківської області; Білогорівка Луганської області;

Верхньокам’янське, Спірне, Степове, Авдіївки, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області;

Новоданилівка Запорізької області; Тягинка Херсонської області.

Нагадаємо, у Сумській області внаслідок ворожого обстрілу загинув мирний житель. Росіяни з міномета обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середина-Буди сьогодні, 19 листопада.