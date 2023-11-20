Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 20.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 20 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 20 ноября.

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DeepState

Согласно своду DeepState, по состоянию на понедельник 20 ноября, бои продолжаются на направлениях:

Северском

возле Лимана Первого и Первомайского на Сватовском

возле Клиищевки на Бахмутском

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от DeepState. Фото: скриншот

Авдеевском

возле Старомайорского на Бердянском

возле Вербового на Запорожском

Таврическом.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели 45 боевых столкновений с российскими войсками:

к югу от Новобахмутовки,

к югу от Петропавловки и Ивановки Харьковской области,

к западу от Старомайорского Донецкой области.

Карта боевых действий в Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Украинские и российские силы продолжают боевые действия на востоке и юге Украины, хотя дождливая погода, по всей вероятности, будет продолжать замедлять темпы боевых действий до полного установления зимних условий.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

"Ни одна из сторон не достигла существенного прогресса на Купянском и Авдеевском направлениях, а также на восточном (левом) берегу Херсонской области, где продолжаются наиболее интенсивные бои", — говорится в сообщении.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 20 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 20 ноября 2023 года, еще не был опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним вечернюю сводку по состоянию на 19 ноября.

За прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение. Всего враг нанес 5 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура" , — говорится в строительстве.

Украинский снайпер на передовой. Фото: Генштаб

Авиационные удары получили:

Степь Сумской области;

Голубовка, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка Харьковской области; Белогоровка Луганской области;

Верхнекаменное, Спорное, Степное, Авдеевки, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Старомайорское Донецкой области;

Новоданиловка Запорожской области; Тягинка Херсонской области.

Напомним, в Сумской области в результате вражеских обстрелов погиб мирный житель . Россияне из миномета обстреляли гражданскую инфраструктуру города Середина-Буды сегодня, 19 ноября.