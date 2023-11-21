Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 21.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 20 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 20 листопада.

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DeepState

Станом на зараз, 201листопада 2023 року, ще не оновлених даних. Ми одразу оприлюднимо інформацію як тільки вона з'явиться, а поки що нагадаємо ситуація станом на 20 листопада.

Згідно зі зведенням DeepState, станом на понеділок 20 листопада, бої тривають на напрямках:

Сіверському

біля Лиману Першого та Першотравневого на Сватівському

біля Кліщіївки на Бахмутському

Авдіївському

біля Старомайорського на Бердянському

біля Вербового на Запорізькому

Таврійському.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від DeepState. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові провели бойові зіткнення з російськими військами на таких напрямках:

На Куп'янському

На Бахмутському

На Авдіївському

На Мар'їнському

На Шахтарському

На Запорізькому

На Херсонському

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Українські та російські сили продовжують бойові дії на сході та півдні України, хоча дощова погода, ймовірно, продовжуватиме уповільнювати темпи бойових дій до повного встановлення зимових умов.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

"Жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на Куп’янському та Авдіївському напрямках, а також на східному (лівому) березі Херсонської області, де тривають найбільш інтенсивні бої", — йдеться у повідомленні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 20 листопада 2023 року

Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних, 10 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — мовиться в повідомленні.

Бої зіткнення відбуваються:

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ"

На Сіверському та Слобожанському напрямках

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку

На Лиманському напрямку

На Бахмутському напрямку

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку

На Мар’їнському

На Шахтарському напрямку

На Запорізькому напрямку.

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, російські війська обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранений.