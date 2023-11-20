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Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь — загинула пенсіонерка

20 листопада 2023 15:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь — загинула пенсіонерка
Обстріл Нікополя на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранений. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За словами Лисака, внаслідок обстрілу загинула 83-річна жінка, а 53-річний чоловік отримав поранення.

Лисак також підкреслив, що в результаті атаки було пошкоджено три житлові будинки, дві господарські будівлі, автомобіль, а також системи електропостачання та газопровід.

Варто зазначити, що Нікополь розташований неподалік захопленої окупантами Запорізької АЕС. Місто регулярно зазнає артобстрілів з боку Росії.

Нікополь
Обстріл Нікополя. Фото: Сергій Лисак
скріншот
Повідомлення про обстріл Нікополя. Фото: скриншот

Обстріл українських міст

Росія не припиняє обстрілювати українські міста. Так, вранці 20 листопада окупанти обстріляли автостоянку у Херсоні. При цьому загарбники не залишають спроб атакувати столицю України.

Нагадаємо, що внаслідок ранкового обстрілу автостоянки у Херсоні загинули двоє водіїв. Також постраждала 56-річна жінка, яка на момент удару перебувала у власній квартирі, та 68-річний чоловік.

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