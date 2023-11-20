Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь — загинула пенсіонерка
Російські війська обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранений.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Обстріл Нікополя — що відомо
За словами Лисака, внаслідок обстрілу загинула 83-річна жінка, а 53-річний чоловік отримав поранення.
Лисак також підкреслив, що в результаті атаки було пошкоджено три житлові будинки, дві господарські будівлі, автомобіль, а також системи електропостачання та газопровід.
Варто зазначити, що Нікополь розташований неподалік захопленої окупантами Запорізької АЕС. Місто регулярно зазнає артобстрілів з боку Росії.
Обстріл українських міст
Росія не припиняє обстрілювати українські міста. Так, вранці 20 листопада окупанти обстріляли автостоянку у Херсоні. При цьому загарбники не залишають спроб атакувати столицю України.
Нагадаємо, що внаслідок ранкового обстрілу автостоянки у Херсоні загинули двоє водіїв. Також постраждала 56-річна жінка, яка на момент удару перебувала у власній квартирі, та 68-річний чоловік.
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