Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь — загинула пенсіонерка

Обстріл Нікополя на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак

Російські війська обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранений.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За словами Лисака, внаслідок обстрілу загинула 83-річна жінка, а 53-річний чоловік отримав поранення.

Лисак також підкреслив, що в результаті атаки було пошкоджено три житлові будинки, дві господарські будівлі, автомобіль, а також системи електропостачання та газопровід.

Варто зазначити, що Нікополь розташований неподалік захопленої окупантами Запорізької АЕС. Місто регулярно зазнає артобстрілів з боку Росії.

Обстріл Нікополя. Фото: Сергій Лисак

Повідомлення про обстріл Нікополя. Фото: скриншот

Обстріл українських міст

Росія не припиняє обстрілювати українські міста. Так, вранці 20 листопада окупанти обстріляли автостоянку у Херсоні. При цьому загарбники не залишають спроб атакувати столицю України.

Нагадаємо, що внаслідок ранкового обстрілу автостоянки у Херсоні загинули двоє водіїв. Також постраждала 56-річна жінка, яка на момент удару перебувала у власній квартирі, та 68-річний чоловік.