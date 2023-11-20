Оккупанты обстреляли из артиллерии Никополь — погибла пенсионерка
Российские войска обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела есть погибший и раненый.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрел Никополя — что известно
По словам Лысака, в результате обстрела погибла 83-летняя женщина, а 53-летний мужчина получил ранения.
Лысак также подчеркнул, что в результате атаки были повреждены три жилых дома, два хозяйственных здания, автомобиль, а также системы электроснабжения и газопровод.
Стоит отметить, что Никополь, расположенный недалеко от захваченной оккупантами Запорожской АЭС. Город регулярно подвергается артобстрелам со стороны России.
Обстрелы украинских городов
Россия не прекращает обстреливать украинские города. Так, утром, 20 ноября оккупанты обстреляли автостоянку в Херсоне. При этом, захватчики не покидают попыток атаковать столицу Украины.
Напомним, что в результате утреннего обстрела автостоянки в Херсоне погибли двое водителей. Также пострадала 56-летняя женщина, на момент удара находившаяся в собственной квартире, и 68-летний мужчина.
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