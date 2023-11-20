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Оккупанты обстреляли из артиллерии Никополь — погибла пенсионерка

20 ноября 2023 15:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты обстреляли из артиллерии Никополь — погибла пенсионерка
Обстрел Никополя Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела есть погибший и раненый.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По словам Лысака, в результате обстрела погибла 83-летняя женщина, а 53-летний мужчина получил ранения. 

Лысак также подчеркнул, что в результате атаки были повреждены три жилых дома, два хозяйственных здания, автомобиль, а также системы электроснабжения и газопровод. 

Стоит отметить, что Никополь, расположенный недалеко от захваченной оккупантами Запорожской АЭС. Город регулярно подвергается артобстрелам со стороны России.

Никополь
Обстрел Никополя. Фото: Сергей Лысак
скриншот
Сообщение об обстреле Никополя. Фото: скриншот

Обстрелы украинских городов

Россия не прекращает обстреливать украинские города. Так, утром, 20 ноября оккупанты обстреляли автостоянку в Херсоне. При этом, захватчики не покидают попыток атаковать столицу Украины.

Напомним, что в результате утреннего обстрела автостоянки в Херсоне погибли двое водителей. Также пострадала 56-летняя женщина, на момент удара находившаяся в собственной квартире, и 68-летний мужчина.

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