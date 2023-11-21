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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где ВСУ продвинулись сегодня

21 ноября 2023 07:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 21.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Появились актуальные карты боевых действий на утро 20 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов , а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 20 ноября.

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DeepState

По состоянию на сейчас, 201 ноября 2023 года, еще не обновленных данных. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ситуация по состоянию на 20 ноября.

Согласно своду DeepState, по состоянию на понедельник 20 ноября, бои продолжаются на направлениях:

  • Северском
  • возле Лимана Первого и Первомайского на Сватовском
  • возле Клещиевки на Бахмутском
  • Авдеевском
  • возле Старомайорского на Бердянском
  • возле Вербового на Запорожском
  • Таврическом.
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от DeepState. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели боевые столкновения с российскими войсками по следующим направлениям:

  • На Купянском
  • На Бахмутском
  • На Авдеевском
  • На Марьинском
  • На Шахтерском
  • На Запорожском
  • На Херсонском
Карта боевых действий в Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Украинские и российские силы продолжают боевые действия на востоке и юге Украины, хотя дождливая погода, по всей вероятности, будет продолжать замедлять темпы боевых действий до полного установления зимних условий.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

"Ни одна из сторон не достигла существенного прогресса на Купянском и Авдеевском направлениях, а также на восточном (левом) берегу Херсонской области, где продолжаются наиболее интенсивные бои", — говорится в сообщении.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 20 ноября 2023 года

За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных, 10 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Возможно, это изображение 2 человека
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Бои столкновения происходят:

  • В зоне ответственности ОСУВ "Север"
  • На Северском и Слобожанском направлениях
  • В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении
  • На Лиманском направлении
  • На Бахмутском направлении
  • В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении
  • На Марьинском
  • На Шахтерском направлении
  • В Запорожском направлении.
Возможно, это изображение 1 человек
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним, российские войска были обстреляны из артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела погиб и ранен.

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