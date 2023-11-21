Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 21.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 20 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов , а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 20 ноября.

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DeepState

По состоянию на сейчас, 201 ноября 2023 года, еще не обновленных данных. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ситуация по состоянию на 20 ноября.

Согласно своду DeepState, по состоянию на понедельник 20 ноября, бои продолжаются на направлениях:

Северском

возле Лимана Первого и Первомайского на Сватовском

возле Клещиевки на Бахмутском

Авдеевском

возле Старомайорского на Бердянском

возле Вербового на Запорожском

Таврическом.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от DeepState. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели боевые столкновения с российскими войсками по следующим направлениям:

На Купянском

На Бахмутском

На Авдеевском

На Марьинском

На Шахтерском

На Запорожском

На Херсонском

Карта боевых действий в Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Украинские и российские силы продолжают боевые действия на востоке и юге Украины, хотя дождливая погода, по всей вероятности, будет продолжать замедлять темпы боевых действий до полного установления зимних условий.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

"Ни одна из сторон не достигла существенного прогресса на Купянском и Авдеевском направлениях, а также на восточном (левом) берегу Херсонской области, где продолжаются наиболее интенсивные бои", — говорится в сообщении.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 20 ноября 2023 года

За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных, 10 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Бои столкновения происходят:

В зоне ответственности ОСУВ "Север"

На Северском и Слобожанском направлениях

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении

На Лиманском направлении

На Бахмутском направлении

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении

На Марьинском

На Шахтерском направлении

В Запорожском направлении.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним, российские войска были обстреляны из артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела погиб и ранен.