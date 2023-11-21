Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 21.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где ВСУ продвинулись сегодня
Появились актуальные карты боевых действий на утро 20 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов , а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 20 ноября.
DeepState
По состоянию на сейчас, 201 ноября 2023 года, еще не обновленных данных. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ситуация по состоянию на 20 ноября.
Согласно своду DeepState, по состоянию на понедельник 20 ноября, бои продолжаются на направлениях:
- Северском
- возле Лимана Первого и Первомайского на Сватовском
- возле Клещиевки на Бахмутском
- Авдеевском
- возле Старомайорского на Бердянском
- возле Вербового на Запорожском
- Таврическом.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные провели боевые столкновения с российскими войсками по следующим направлениям:
- На Купянском
- На Бахмутском
- На Авдеевском
- На Марьинском
- На Шахтерском
- На Запорожском
- На Херсонском
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
Украинские и российские силы продолжают боевые действия на востоке и юге Украины, хотя дождливая погода, по всей вероятности, будет продолжать замедлять темпы боевых действий до полного установления зимних условий.
"Ни одна из сторон не достигла существенного прогресса на Купянском и Авдеевском направлениях, а также на восточном (левом) берегу Херсонской области, где продолжаются наиболее интенсивные бои", — говорится в сообщении.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 20 ноября 2023 года
За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных, 10 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.
Бои столкновения происходят:
- В зоне ответственности ОСУВ "Север"
- На Северском и Слобожанском направлениях
- В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении
- На Лиманском направлении
- На Бахмутском направлении
- В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении
- На Марьинском
- На Шахтерском направлении
- В Запорожском направлении.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Напомним, российские войска были обстреляны из артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела погиб и ранен.
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