Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 22.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 22 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 22 листопада.

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DeepState

Українські військові продовжують вести контрнаступальні дії на всіх напрямках фронту та відкидати ворога, звільнюючи українські території. Так, станом на 22.11.2023 Сили Оборони відновили позиції в Серебрянському лісництві на Сватівському напрямку.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Ворог своєю чергою відновив позиції біля Андріївки на Бахмутському напрямку.

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на середу, 22 листопада, провели 33 бойові зіткнення з російськими окупантами поблизу:

Синьківки та на південь до Петропавлівки на Куп'янському напрямку,

Сіверська на Сватівському напрямку,

Кліщіївки та на південь до Південного на Бахмутському напрямку,

Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та Первомайського на Авдіївському напрямку,

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку,

на захід до Старомайорського на Бердянському напрямку,

Роботиного та Кам'янського на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські військові станом на сьогодні, 22 листопада, продовжують операції на лівому березі Херсонської області та дещо просунулися.

За даними російського військкора, ЗСУ атакували з Кринок (30 км на північний схід від Херсонської області та 2 км від річки Дніпро) і увійшли в лісову зону поблизу поселення.

Карта бойових дій на Таврійському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Також за даними російських джерел, українські війська продовжують утримувати позиції в Кринках, а також біля Антонівського автомобільного мосту та малого залізничного мосту за шість кілометрів на схід від Антонівського мосту.

Оперативна ситуація в Україні станом на 22 листопада 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 22 листопада 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію як тільки вона з'явиться, а поки що нагадаємо вечірнє зведення станом на 21 листопада.

Військові ЗСУ на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу сталося 33 бойові зіткнення. Так, ЗСУ відбили всі атаки ворога на таких напрямках передової:

на Куп’янському — три атаки в районах Синьківки та східніше Петропавлівки;

— три атаки в районах Синьківки та східніше Петропавлівки; на Лиманському — біля Сіверська Донецької області;

— біля Сіверська Донецької області; на Бахмутському — п'ять атак поблизу Кліщіївки та східніше Південного;

Українські військові на бойовому завданні. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдіївському — вісім атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та Первомайського;

— вісім атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та Первомайського; на Мар’їнському — 15 атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки;

— 15 атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки; на Шахтарському — західніше Старомайорського;

— західніше Старомайорського; на Запорізькому — в районах Роботиного та Кам’янського.

Військові ЗСУ на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що Збройні сили України мають успіхи на лівобережжі Херсонщини. Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що це допоможе просунутись на ще одному важливому напрямку.